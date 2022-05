Guten Morgen!

Sie durchforsten täglich die Regale von Supermärkten, scrollen sich wild durch Facebook-Gruppen, geben riesige Geldbeträge aus, um sicherzustellen, dass sie ihre Babys ernähren können. Quer durch die USA vermelden Eltern Lieferengpässe von Säuglingsnahrung auf Sozialen Medien. CNN und Politico berichteten.

Das Problem: Die Lieferketten für Babynahrung sind zu knapp. Nach einem Produktionsstopp in einer Anlage von Abbott Nutrition schaffen es andere Anbieter nicht, die Nachfrage zeitgerecht zu stillen. Im Februar rief Abbott Nutrition drei beliebte Marken von Milchpulver zurück, nachdem vier Säuglinge, die diese gegessen hatten, an seltenen Infektionen durch Cronobacter sakazakii-Bakterien erkrankten. Zwei davon starben.

Gründe und Konsequenzen

Die Engpässe sind auch auf einen Personalmangel zurückzuführen, der es schwierig macht, die Produkte aus den Lagern in die Regale der Geschäfte zu bringen, so Erin Moore, Kinderkrankenschwester und zertifizierte Stillberaterin in Austin, Texas in einem Bericht der New York Times. Bundesweit sind 40 Prozent der Säuglingsnahrung nicht mehr vorrätig - eine Verzwanzigfachung seit dem ersten Halbjahr 2021.