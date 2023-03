Balkan-Reise Van der Bellen: „Ihr gehört zur europäischen Familie“

Diese Ära ist Vergangenheit. Das kleine Balkanland mit 2,8 Millionen Einwohnern ist Teil der NATO – und es will in die EU. Im Juli 2022 haben offiziell Beitrittsgespräche begonnen. Anders als zur Zeit der Diktatur, als der Westen als das ultimative Böse galt, kann das Albanien von heute gar nicht genug davon kriegen.

Die Statue ist zwölf Meter hoch und zeigt eine Frau mit Fackel, an deren Spitze ein kommunistischer Stern eingelassen ist. Ein Überbleibsel der kommunistischen Ära, die Albanien vier Jahrzehnte lang vom Rest Europas isoliert hat. Zur Ironie der Geschichte gehört: Der Vater des amtierenden Premierministers Edi Rama, der Albanien in die EU führen will, ist einer der Architekten der Statue.

Ganz verschwunden ist das Erbe des Kommunismus aber nicht. Es gehört zum Protokoll, dass Staatsoberhäupter einen Kranz auf dem Partisanen-Friedhof niederlegen, der auf einer Anhöhe über der Hauptstadt Tirana thront. Heute, an einem verregneten Monat, ist Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen an der Reihe.

Für Van der Bellen ist sein erster Staatsbesuch in dem Balkanland das, was ein Heimspiel im Fußball ist: Egal was passiert, es gibt Applaus. Das hat historische Gründe. Ohne die Habsburger wäre Albanien Anfang des 20. Jahrhunderts wohl von der Landkarte verschwunden. Dass sich Österreich-Ungarn damals für die Unabhängigkeit einsetzte, sei vielen „auch heute noch bewusst“, so Van der Bellen in seiner Rede am Montag im Parlament. Mitglieder seiner Botschaft erwähnen beim Mittagessen beiläufig, dass sie von Wildfremden umarmt werden, weil sie aus Österreich stammen. „Ihr seid die Einzigen, die wir nie als Invasoren wahrgenommen haben“, sagt ein albanischer Diplomat am Rande des Besuchs. Dass die Zeit, als die Großmächte auf dem Balkan noch die Grenzen gezogen haben, derart romantisiert wird, liegt wohl auch daran, dass die kommunistische Ära, die danach folgte, unglaublich brutal war und somit in der Erinnerungskultur alles in den Schatten stellt. Vor allem in der Stadt Shkodra im Norden, bekannt als Zentrum der katholischen Albaner, kommt Österreich bis heute gut an. Wenige Stunden, nachdem die Austrian-Airlines Maschine in Tirana landete, war Van der Bellen bereits dorthin unterwegs, um eine HTL für IT-Fachkräfte zu besuchen, die einzige österreichische Auslandsschule auf dem Balkan.

EU-Zuspruch mit 90 Prozent extrem hoch

In Albanien gilt: Über die Vergangenheit streitet man, aber auf die Zukunft kann man sich einigen. Das Land gilt als innerlich polarisiert – zwei Parteien stehen einander verfeindet gegenüber – aber außenpolitisch gibt es wohl kein Land auf dem Balkan, dass sich derart einig ist. „Ich finde ja im Übrigen, dass Sie in Albanien sich betreffend EU-Integration in einer beneidenswerten Lage befinden“, so Van der Bellen in seiner Rede im Parlament, „Denn laut Umfragen sind stets um die 90 Prozent oder mehr der albanischen Bevölkerung für einen EU-Beitritt.“ Solche Werte habe es in Österreich nie gegeben.

Damit spielt er auf das Phänomen an, dass die EU von außen betrachtet (und insbesondere auf dem Balkan) oft übermäßig angehimmelt werde, während es im Inneren Mitglieder wie Ungarn gibt, die sich immer weiter davon entfernen. Und während Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán den Rechtsstaat abbaut, will Albanien ihn stärken. Eine von der EU angestoßene Justizreform gilt als Herzstück des Integrationsprozesses. Van der Bellen kam deshalb in Begleitung von Justizministerin Alma Zadić, die eine Vereinbarung zur verstärkten Kooperation im Bereich der Rechtsstaatlichkeit mit ihrem albanischen Amtskollege Ulsi Manja unterzeichnete.