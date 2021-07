Die bayrischen Ermittler gehen inzwischen von einem islamistischen Hintergrund aus. Das gehe aus einem Video auf dem Mobiltelefon des Täters hervor, in dem sich dieser zur Terrormiliz IS bekenne, sagte der bayrische Innenminister Joachim Herrmann. Der mutmaßliche Täter des Selbstmordanschlags in Ansbach bezieht sich in einem Video auf Abu Bakr al-Baghdadi, den Anführer der Terrormiliz IS. Es gebe Leute, die mit der Welt abgeschlossen hätten, zitiert Herrmann aus dem Video. Die Deutschen würden nicht mehr in Ruhe schlafen können.