Belarus: Wie lange kann sich Lukaschenko noch halten? [Podcast]

Proteste nach den Wahlen, drei Frauen an der Spitze der Oppositionsbewegung und ein autokratischer Präsident, der unbedingt an der Macht bleiben will. profil-Autorin Simone Brunner im Gespräch über die Situation in Belarus und den Druck auf Präsident Alexander Lukaschenko.

(Anmerkung: Die Europäische Union hat am Mittwoch auf ihrem Gipfel beschlossen, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl in Belarus nicht anzuerkennen und wird nach Aussage von Ratspräsident Charles Michel in Kürze Sanktionen verhängen.)