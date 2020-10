Bergkarabach: Ein lokaler Weltkrieg

Ein Territorium, kaum größer als das Burgenland: Dünn besiedelt, keine Rohstoffe, wenig strategische Bedeutung- und trotzdem ist die Auseinandersetzung um Bergkarabach mehr als nur ein lokaler Kleinkrieg. In dem Konflikt, der seit 1991 nicht befriedet werden kann, mischen nämlich nicht nur Armenien und Aserbaidschan mit, sondern auch mehrere Regional- und Großmächte.

Türkei

Da ist zunächst die Türkei: Sie ist historisch und kulturell so eng mit dem autoritär regierten Aserbaidschan verbunden , dass sich der kleine Kaukasus-Staat gar nicht als eigene Nation begreift, sondern bloß als eigener Staat. Gleichzeitig ist die Türkei unversöhnlich mit Armenien verfeindet. Das Zerwürfnis geht auf den Genozid zurück, den das Osmanische Reich in den Jahren 1915 und 1916 an seiner armenischen Minderheit verübte.



Bei der aktuellen Eskalation spielt die Türkei offenbar eine zentrale Rolle. Berichten zufolge wurde die aserbaidschanische Offensive zumindest seit vergangenem Juli vorbereitet. Damals beteiligten sich türkische Truppen an einem groß angelegten Manöver in Aserbaidschan, die Regierung in Ankara entsandte zudem Militärberater. Es deutet auch einiges darauf hin, dass die Türkei syrische Söldner für den Krieg rekrutiert hat - was beide Länder vehement dementieren.