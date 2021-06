Die bisher infizierten Mitarbeiter des Vatikans arbeiteten in den Museen und in der Zollstelle. Am Donnerstag berichtete die Tageszeitung „la Repubblica“ auch von einem in der Hierarchie des Vatikanstaats hochstehenden Prälaten, der infiziert sein soll. Er arbeitete, so die Zeitung, im Staatssekretariat des Kirchenstaats, und wohnte in der Casa Santa Marta, also in der gleichen Unterkunft im Vatikan wie Papst Franziskus.