Das bange Warten auf den Deal: Kommt Tal frei?

profil hat nach dem 7. Oktober 2023 immer wieder über das Schicksal der Familie von Tal Shoham berichtet. Seine Schwägerin Shaked Haran (siehe Cover) war 2023 Mensch des Jahres dieses Magazins. Sie brachte kurz nach der Freilassung ihrer Mutter und Schwester aus Hamas-Gefangenschaft ihre Tochter zur Welt. Tal Shoham, ihr Schwager, blieb weiterhin in Hamas-Gefangenschaft. Jetzt steht sein Name auf der Liste für die ersten Freilassungen, die am Sonntag beginnen könnten.

Monatelang hatte es immer wieder geheißen, die Verhandlungen über einen Waffenstillstand und die Freilassung der Geiseln stünden vor einem Durchbruch, nie war es tatsächlich zu einem erfolgreichen Verhandlungsabschluss gekommen. Plötzlich, vergangenen Mittwoch, schien es geklappt zu haben. Verhandler berichteten von einer Einigung, und sowohl die Hamas als auch Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu bestätigten den Deal. Dieser wurde schließlich sogar im Wortlaut veröffentlicht, inklusive der Liste von 33 Namen von Geiseln, die als erste freikommen sollen. Bereits an diesem Sonntag würden fünf israelische Soldatinnen aus der Geiselhaft nach Israel entlassen, hieß es. Auch Tal Shohams Name steht auf dieser Liste.

„Seit über 460 Tagen wird Tal gefangen gehalten. Unser Leben befindet sich daher weiterhin in einer emotionalen Hochschaubahn zwischen Hoffnung, Angst und Qual. Ein Zustand, der sich erst lösen wird, wenn wir Tal endlich wieder in die Arme schließen können“, schreibt seine Familie in einem Statement.

Die drei Phasen

Vorgesehen ist ein Plan in drei Etappen. In einer ersten, sechs Wochen andauernden Phase, sollen nach und nach 33 der laut israelischen Angaben 98 im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln freikommen, darunter alle Frauen und Kinder sowie Männer über 50 Jahre. Männer, die krank beziehungsweise verletzt sind, wurden priorisiert. Tal Shoham fällt in diese Kategorie und dürfte es so auf die Liste geschafft haben, obwohl er erst 39 Jahre alt ist. Die Angelegenheit könnte sich in die Länge ziehen, die Geiseln nicht alle gleichzeitig, sondern in kleinen Gruppen freikommen.

Im Gegenzug ist geplant, Hunderte Palästinenser aus israelischen Gefängnissen freizulassen. In der ersten Phase soll eine vollständige Waffenruhe gelten, die israelischen Streitkräfte sollen sich aus den dicht besiedelten Gebieten Gazas zurückziehen, damit die Bewohner zurückkehren können. Auch der Weg für Hilfslieferungen soll freigemacht werden.

Gleichzeitig sind Verhandlungen zu einem dauerhaften Ende der Kämpfe geplant. In Kraft treten soll das in einer zweiten Phase, in der alle restlichen Geiseln freigelassen werden. Im Gegenzug soll sich das israelische Heer komplett aus dem Gazastreifen zurückziehen.

In der dritten und letzten Phase sollen die Leichen aller getöteten israelischen Geiseln an ihre Familien zurückgegeben werden. Geplant ist auch, dann mit dem Wiederaufbau im Gazastreifen zu beginnen. Dabei könnten die Europäische Union, Katar, Ägypten und die Vereinten Nationen eine wesentliche Rolle spielen.