Das war 2024: Alexej Nawalnys letzte Stunde

All diese Informationen finden sich in dem dreiseitigen Endbericht nicht. Aber dieser Untersuchung schenkte ohnehin niemand Glauben. Zu offensichtlich waren die jahrelangen Lügen und Machenschaften der russischen Behörden, die ein einziges Ziel hatten: zu verschleiern, dass Alexej Nawalny erst zum Schweigen gebracht und schließlich beseitigt werden sollte.

Auch im Todesfall Nawalny vom 16. Februar 2024 hatte die Untersuchungskommission wohl den Auftrag, alle Anhaltspunkte für die tatsächliche Todesursache zu vertuschen. Das Investigativ-Medium „The Intercept“ berichtete im September dieses Jahres, die ursprünglichen Dokumente, in denen Nawalnys Tod beschrieben wurde, seien gesäubert worden. Darin hatte es zunächst geheißen, der Häftling habe sich „auf den Boden gelegt und begonnen, über starke Schmerzen in der Bauchgegend zu klagen“. Außerdem habe er Krämpfe bekommen und erbrochen. Eine Probe des Erbrochenen sei sichergestellt worden.

„Wovor haben diese Diebe in ihren Bunkern am meisten Angst? Ihr wisst es selbst! Sie haben Angst davor, dass die Menschen auf die Straße gehen.“

Als der Aktivist im Jänner 2021 freiwillig aus Deutschland nach Russland zurückkehrte, wurde er am Moskauer Flughafen umgehend festgenommen. Von da an blieb er in Haft. Die Bedingungen, die er zu ertragen hatte, beschrieb Nawalny in seiner Autobiografie „Patriot – Meine Geschichte“ (Verlag S. Fischer): „Es ist so heiß darin, dass man kaum atmen kann. Man fühlt sich wie ein Fisch auf dem Trockenen, sehnt sich nach frischer Luft. Meistens allerdings ist so eine Zelle eine Art kalter, feuchter Keller, oft mit einer Wasserpfütze auf dem Boden. (…) Aber die Strafzelle ist nicht nur eine Hundehütte aus Beton, mit einem Becher als einzigem Besitz, sondern vor allem ein Ort der Folter. Ein SHIZO (eine Strafzelle, Anm.) liegt unweigerlich isoliert vom Rest des Gefängnisses, und ständig spielt laute Musik. Theoretisch soll dies Gefangene in den verschiedenen Zellen daran hindern, einander etwas zuzurufen. Praktisch dient es dazu, die Schreie der Gefolterten zu übertönen.“

Der Weg war vorgezeichnet, aber warum musste Nawalny am 16. Februar 2024 sterben? War seine Ermordung tatsächlich ein Zeichen der Schwäche des Regimes, wie Nawalny selbst dies prophezeit hatte?

Wie sich der nahende Tod anfühlt, wissen wir von Nawalny selbst, der in seiner Autobiografie auch beschreibt, wie er damals, auf dem Flug von Tomsk nach Moskau, beinahe an der Vergiftung gestorben wäre: „Ich habe gerade noch Zeit genug zu denken: Alles Lüge, was so über den Tod gesagt wird. Es ist nicht so, dass mein ganzes Leben im Schnelldurchlauf an mir vorbeizieht. Auch die Gesichter meiner Liebsten tauchen nicht auf. Ebenso wenig Engel oder ein blendendes Licht.“

Aber auch wenn Nawalny am 16. Februar 2024 sein Leben nicht im Schnelldurchlauf vor sich vorüberziehen sah – die ganze Welt erlebte genau das. In den Stunden nach der Bekanntgabe des Todes des inhaftierten Oppositionellen zeigten die Aussendungen bestürzter Politikerinnen und Politiker, welche Bedeutung Nawalny gehabt hatte. „Tief betroffen“ zeigte sich der damalige NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, von „furchtbaren Nachrichten“ schrieb Rishi Sunak, zu der Zeit Großbritanniens Premier. Es sei „offensichtlich, dass Nawalny von Putin getötet wurde“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Auch Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen hielt fest, dass „Wladimir Putin und sein mörderisches Regime dafür verantwortlich“ seien, und Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz sagte: „Wir wissen aber nun auch ganz genau, spätestens jetzt, was das für ein Regime ist.“

„Spätestens jetzt“ kam für Nawalny zu spät. Die Aufmerksamkeit des Westens für Nawalnys Schicksal war in der Zeit vor seinem Tod schwächer geworden, bloß traute sich das niemand zu sagen.

Als Nawalny im August 2023 wieder einmal unter Ausschluss

der Öffentlichkeit vor Gericht gestellt und unter anderem wegen „Rehabilitierung der Nazi-Ideologie“ zu weiteren 19 Jahren Haft verurteilt wurde, fielen die Reaktionen längst nicht mehr so laut aus. Der britische Autor John Sweeney kritisiert in seinem Buch „Der Fall Nawalny – Mord im Gulag“ (Verlag Heyne), dass der Fall Nawalny sowohl im Westen als auch in Russland keine Priorität mehr genossen hatte: „Der Krieg in der Ukraine beherrschte die Schlagzeilen.“