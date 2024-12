Das war 2024: Wie der mächtigste Terrorist im Gazastreifen starb

© IMAGO/Newscom/EyePress RECORD DATE NOT STATED 265710.jpg Graphic Warning: image published by the Israeli army shows its soldiers standing next

Ein Drohnenvideo zeigt die letzte Minute in Yahya Sinwars Leben. Es sind Aufnahmen wie aus einem Computerspiel. Nur dass sie echt sind, aufgenommen im Tel-al-Sultan- Viertel in Rafah, einer Stadt im Süden des Gazastreifens. Eine Drohne der israelischen Streitkräfte fliegt in den dritten Stock eines zerstörten Wohnhauses und nähert sich einem mit Staub bedeckten Fauteuil, in dem die Konturen eines Menschen auszumachen sind. Von Weitem sieht er wie ein Geist aus. Oder wie eine leblose Puppe in einem Schaufenster.

Der Mann trägt eine Kufiya vor dem Gesicht, das traditionelle Tuch der Palästinenser. Seine Hand blutet. Es ist Mittwoch, der 16. Oktober 2024.

Top-Wanted-Terrorist Den israelischen Soldaten ist nicht klar, wen sie da vor sich haben, nämlich den mächtigsten Mann in Gaza. Yahya Sinwar steht seit 2017 der radikalislamistischen Terrororganisation Hamas vor. Er war einer der erbittertsten Feinde Israels. Die besten Geheimdienste der Welt versuchten ihn im dicht verzweigten Tunnelnetzwerk unter Gaza aufzuspüren. Für Israel war er das, was Osama bin Laden nach dem Anschlag vom 11. September 2001 für die USA war. Sinwar gilt als Mastermind und Architekt des 7. Oktober 2023. Der Tag war der monströse Höhepunkt seiner jahrzehntelangen Terroristen-Karriere. Das Datum hat ein tiefes Trauma im völlig überrumpelten Israel hinterlassen, nämlich das Gefühl, im jüdischen Staat nicht mehr sicher zu sein.

Am 7. Oktober überfiel die Hamas Israel, tötete 1200 Menschen und verschleppte über 240 als Geiseln. Sinwar war der Hüter über die Geiseln, das wichtigste Druckmittel in den folgenden Verhandlungen. Die Verschleppten garantierten auch ihm Sicherheit. Er soll sie als menschliche Schutzschilde um sich geschart haben, um nicht eliminiert zu werden. Von dieser Macht ist in den letzten Sekunden seines Lebens wenig zu spüren. Sinwar ist ganz allein, das Drohnenvideo zeigt ihn völlig hilflos. Ein letztes Mal bäumt er sich auf und wirft einen Holzstock nach der Drohne. Als ob man sich so gegen eine Hightech-Armee wehren könnte. Dann schießt ihm einer der israelischen Soldaten in den Kopf, und ein Panzer bringt das Gebäude zum Einsturz. Zu diesem Zeitpunkt glaubt die israelische Armee noch, einen gewöhnlichen Hamas-Kämpfer getötet zu haben. Erst als sie seinen Körper in den Trümmern sehen, fällt den Soldaten die Ähnlichkeit zu Yahya Sinwar auf: ein Mann von 61 Jahren mit weißem Bürstenhaarschnitt, dunklen Ringen unter den Augen und prägnanten Schneidezähnen. Sie schneiden dem Toten einen Finger ab und fotografieren das Gebiss. Ein forensisches Institut in Tel Aviv bestätigt schließlich: Er ist es. Weil Sinwar über 20 Jahre in israelischen Gefängnissen saß, verfügen die Behörden über seine DNA-Probe und Identitätsmerkmale.

Tief unten im Tunnel Noch am selben Abend verkündet Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu den größten militärischen Erfolg seines Landes seit Beginn des Krieges: „Heute hat das Böse einen schweren Schlag erlitten.“ An die Bürgerinnen und Bürger in Gaza gerichtet, sagt er: „Sinwar hat euer Leben zerstört. Er hat euch erzählt, er sei ein Löwe, aber in Wirklichkeit hat er sich in einer dunklen Höhle versteckt - und er wurde eliminiert, als er voller Panik vor unseren Soldaten weglief.“ Was Netanyahu nicht an die große Glocke hängt: Die Tötung des Löwen war reiner Zufall. Anders als bei der Pager-Attacke im Libanon im September 2024, bei der es Israels Geheimdienst gelang, Lieferketten der Hisbollah zu infiltrieren und Funkgeräte mit Sprengsätzen zu versehen, steckte hinter der Eliminierung von Sinwar kein minutiöser Operationsplan. Er ging einer gewöhnlichen Routine-Patrouille ins Netz. Aber was hatte Sinwar überhaupt in dem Wohnhaus zu suchen? Seit Beginn des Krieges war er penibel darauf bedacht, keine Fehler zu begehen. Er tauchte im Tunnellabyrinth unter Gaza ab, wechselte immer wieder seinen Standort, verzichtete am Ende ganz auf elektronische Kommunikation und gab seine Botschaften nur mündlich oder auf handschriftlichen Notizen an Boten weiter. Israels Geheimdienst war ihm dicht auf den Fersen. Einmal fanden Soldaten in einem von ihm zurückgelassenen Bunker noch warmen Kaffee. Sie wiesen seine DNA in einer Urinprobe sowie auf einem Taschentuch nach. Aber es schien, als wäre Sinwar immer einen Schritt voraus.

Bis er um den 16. Oktober einen Fehler machte und kurz auftauchte. Wollte er nach einer monatelangen Jagd wieder einmal frische Luft schnappen? Oder wiegte er sich in einer falschen Sicherheit, die ihn am Ende das Leben kostete? Beantworten lassen sich diese Fragen nicht. Sicher ist: Eigentlich hätte es Sinwar besser wissen müssen. Kein anderer Hamas-Funktionär hat Israels Taktiken so genau durchschaut wie er. Das liegt auch an seiner eigenen Biografie. Geboren im Flüchtlingslager Sinwars Geschichte ist eng verwoben mit der Gewaltspirale im Nahen Osten. Er kam 1962 in einem Flüchtlingslager in der Stadt Chan Yunis zur Welt. Seine Familie stammt aus dem palästinensischen Dorf Al-Majdal. Der Ort heißt heute Aschkelon. Während des Arabisch-Israelischen Krieges rund um die Staatsgründung Israels 1948 floh die Familie in den Gazastreifen. Rund 700.000 Palästinenser wurden während der Nakba (Arabisch für Katastrophe / Unglück) vertrieben. Sinwar wuchs in einer religiösen Familie auf. Während des Arabistik-Studiums in Gaza-Stadt lernte er den religiösen Führer Ahmed Yasin kennen, einen halb erblindeten Mann, der im Rollstuhl saß, seit Kindesalter querschnittsgelähmt. Yasin gründete 1987 die Hamas. Sinwar, der den Koran bereits als Student auswendig konnte, wird sein Schüler und Helfer. Er ist am Aufbau des Madschd beteiligt, des Geheimdienstes und der Moralpolizei der Hamas. Dabei geht er äußerst brutal gegen politische Gegner vor. Ein Opfer soll Sinwar eigenhändig erwürgt, ein anderes lebendig begraben haben. Als Sinwar mit Ende 20 von einem israelischen Ermittler gefragt wird, warum er keine Familie habe, antwortet er: „Die Hamas ist meine Frau, mein Sohn, meine Tochter, meine Eltern. Die Hamas ist alles für mich." © AFP/APA/AFP/SAID KHATIB © AFP/APA/AFP/SAID KHATIB Wie ein Zahnarzt sein Leben rettete Ende der 1980er-Jahre wird Sinwar verhaftet und viermal zu lebenslanger Haftstrafe verurteilt. Die Hamas ist alles für mich.“ © AFP/APA/AFP/SAID KHATIB © AFP/APA/AFP/SAID KHATIB Wie ein Zahnarzt sein Leben rettete Ende der 1980er-Jahre wird Sinwar verhaftet und viermal zu lebenslanger Haftstrafe verurteilt. Er kommt nach Be’er-Scheva, ein Hochsicherheitsgefängnis in der Negev-Wüste, umgeben von einem elektronischen Zaun und Wachtürmen, auf denen Scharfschützen positioniert sind. Sinwar verbringt 22 Jahre hinter Gittern – ein Drittel seines Lebens. „Als ich ins Gefängnis kam, war der Kalte Krieg noch im Gange. Um die neuesten Nachrichten zu verbreiten, haben wir Flyer gedruckt. Als ich aus dem Gefängnis rauskam, gab es das Internet“, erzählte er der italienischen Journalistin Francesca Borri von der Zeitung „La Repubblica“ in einem Interview. Die Zeit hinter Gittern war für seine weitere Laufbahn prägend. Sinwar lernt fließend Hebräisch und liest Bücher über David Ben-Gurion, den ersten Premierminister Israels. Sein Ziel ist es, diesen Staat zu zerstören, aber erst einmal saugt er alles über jüdische Geschichte auf, das er in die Finger bekommt. „Sinwar sah Israels Gefängnisse als eine Akademie, um die Sprache, Psychologie und Geschichte des Feindes zu lernen“, schreibt der US-amerikanische Journalist David Remnick, der Sinwar umfangreich porträtiert und mit Menschen gesprochen hat, die ihn im Gefängnis besuchten. Darunter auch Yuval Bitton, ein israelischer Zahnarzt, der im Gefängnis arbeitete. Eines Tages kam Sinwar mit Schmerzen zu ihm, erzählte, dass er beim Beten den Halt verloren hatte und ohnmächtig geworden war. Bitton dachte zuerst, er habe einen Schlaganfall erlitten, aber als Sinwar in ein Krankenhaus verlegt wurde, fand man einen Tumor in seinem Gehirn. Er wurde operiert und überlebte. Noch im Krankenbett erkundigt sich Sinwar nach dem Zahnarzt Yuval Bitton und bedankt sich bei ihm. Er habe ihm das Leben gerettet, sagt er. Am 7. Oktober 2023 verschleppten Hamas-Kämpfer den 38-jährigen Neffen von Yuval Bitton als Geisel. Er wurde Opfer jenes Massakers, das Sinwar geplant hatte. Neben Sinwar sitzen damals noch Hunderte weitere Palästinenser in Haft, aber er wird als Anlaufperson zentral. Es gelingt ihm, Handys ins Innere der Haftanstalt zu schmuggeln und mit der Hamas-Führung in Gaza in Kontakt zu bleiben. Auf demselben Weg schmuggelt er auch seine Autobiografie nach draußen. Der Roman erzählt von Ahmed, einem jungen Palästinenser, dessen Geschichte dem Lebensweg Sinwars stark ähnelt. Vor dem 7. Oktober konnte man das von antisemitischen Verschwörungstheorien durchzogene Buch auf Amazon bestellen. Nach Beginn des Krieges nahm es der Versandriese aus dem Sortiment. © Anadolu Agency via Getty Images/Ashraf Amra/Anadolu Agency via Getty Images © Anadolu Agency via Getty Images/Ashraf Amra/Anadolu Agency via Getty Images Der Gefangenen-Deal Der Mann, dem Sinwar seine Freilassung verdankt, ist Benjamin Netanyahu, der 2009 zum Ministerpräsidenten Israels gewählt wird. Drei Jahre zuvor war der israelische Soldat Gilad Shalit nach Gaza entführt worden; der öffentliche Druck stieg, den jungen Mann endlich freizubekommen. Netanyahu ließ sich auf einen Deal ein, bei dem im Jahr 2011 über 1000 palästinensische Gefangene freikamen. Darunter auch Sinwar. Wir werden keine Mühen scheuen, um den Rest unserer Brüder und Schwestern zu befreien. Wir fordern die Qassam-Brigaden auf, mehr Soldaten zu entführen, um sie gegen die Freiheit unserer Lieben einzutauschen, die immer noch hinter Gittern sitzen. Sinwar nach seiner Freilassung Noch am Tag seiner Freilassung gibt dieser einem Hamas-TV-Sender ein Interview und sagt: „Wir werden keine Mühen scheuen, um den Rest unserer Brüder und Schwestern zu befreien. Wir fordern die Qassam-Brigaden auf, mehr Soldaten zu entführen, um sie gegen die Freiheit unserer Lieben einzutauschen, die immer noch hinter Gittern sitzen.“ In den Folgejahren steigt Sinwar zur alles entscheidenden Figur innerhalb der Hamas im Gazastreifen auf. „Ich habe nur das Gefängnis gewechselt. Das alte Gefängnis war besser als das neue. Ich hatte Wasser, Strom und viele Bücher. Gaza ist viel härter“, behauptete er im Interview mit „La Republicca“. Sinwar heiratet und bekommt drei Kinder. Über sein Privatleben hält er sich bedeckt. Über einen seiner Söhne sagt er nur, dass seine ersten drei Worte gelautet hätten: Vater, Mutter, Drohne.

Nach Sinwars Tod keimte die Hoffnung, dass nun der Krieg zu Ende gehe. Doch danach sieht es nicht aus. Netanyahu hat klargemacht, dass der Krieg so lange weitergeht, bis alle Geiseln zurück in Israel sind. Für die Hamas ist der Tod von Sinwar ein schwerer Schlag. Das zeigt allein die Unklarheit in den Wochen danach: Es gibt bis heute keinen neuen Hamas-Anführer. Mehr als ein Jahr nach dem Beginn des Krieges ist Gaza größtenteils zerstört. Laut Angaben des Gesundheitsministeriums, das die Hamas zum Teil kontrolliert, wurden mehr als 42.000 Menschen getötet. Zu Lebzeiten hat Sinwar diese Toten als „notwendige Entbehrung" bezeichnet.