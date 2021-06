Der Mann aus Nirgendwo

"Ich habe Angst, im Krieg getötet zu werden"

Am Nachmittag des 16. Oktober 2015 macht in Wien ein halbwüchsiger Junge mit schwarzem Haar in der Gasse, in der er wohnt, einen Spaziergang. Plötzlich tauchen zwei Polizisten vor ihm auf und fragen ihn nach seinen Papieren. Da er sich nicht ausweisen kann, nehmen ihn die Beamten mit auf das Wachzimmer. Der Junge nennt seinen Namen ("Mohammad Mohammadi"), seine Geburtsdaten ("1. Januar 1999, Kunduz") und seine Nationalität ("Afghanistan"). Und er sagt: "Asyl." Zwei Tage später wird Mohammad Mohammadi einer sogenannten Erstbefragung im Rahmen des Asylverfahrens unterzogen. Der Minderjährige gibt an, Dari zu sprechen, eine in Afghanistan gebräuchliche Variante des Persischen. Ein Dolmetscher wird beigezogen. Er sei noch ein Kleinkind gewesen, als er mit seinen Eltern Afghanistan verlassen habe, sagt Mohammad. Die Familie habe sich in Tadschikistan niedergelassen. Nach dem Tod seiner Eltern sei er allein gewesen und mithilfe eines Bekannten schließlich nach Österreich gekommen. In seine Heimat Afghanistan könne er keinesfalls zurückkehren, sagt Mohammad laut Befragungsprotokoll: "Ich habe Angst, im Krieg getötet zu werden. Außerdem weiß ich nicht, wohin ich gehen soll."



Zu diesem Zeitpunkt gleicht die Geschichte des minderjährigen Asylwerbers noch denen von Hunderten anderen. Mohammad wird in einer Betreuungseinrichtung untergebracht und erweist sich als schwieriger Fall. "Nichtbeachtung der Nachtruhe", "Verlassen der Betreuungseinrichtung außerhalb der offiziellen Eingänge", "Störendes und unzumutbares Verhalten" wird gemeldet.



Am 17. August 2017, nicht ganz zwei Jahre, nachdem er in Wien aufgegriffen wurde, erhält Mohammad einen negativen Bescheid: Sein Asylantrag wird abgewiesen, subsidiärer Schutz nicht zuerkannt. Er soll nach Afghanistan abgeschoben werden. Dagegen legt er Berufung ein. Mohammad scheint inzwischen ein wenig Tritt gefasst zu haben. Er hilft freiwillig in einem Altersheim der Caritas im oberösterreichischen Leonding aus, belegt mehrere Deutschkurse und erlangt schließlich das Sprachzertifikat Niveau A2. Außerdem trainiert er Kickboxen in einem Verein in Steyr.



Doch im Jahr 2018 gerät der junge Mann offensichtlich auf die schiefe Bahn. Im Oktober fährt er, ohne einen Führerschein zu besitzen, mit einem Auto und beschleunigt, als ihn ein Polizist anhalten will. Der Beamte wird dabei am Knie verletzt, Mohammad wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung zu 15 Monaten Haft verurteilt. Es folgt eine weitere Verurteilung wegen schwerer Körperverletzung. Mohammad ist nun ein straffällig gewordener Asylwerber mit Abschiebebescheid. Die Behörden haben nur noch ein Interesse: den Mann außer Landes zu schaffen, zurück in sein Herkunftsland Afghanistan.

Dann geschieht etwas, das zunächst unerheblich erscheint, die österreichischen Behörden jedoch bis heute beschäftigt. Mohammad Mohammadi stellt während seiner Haft in der Justizanstalt Leoben einen weiteren Asylantrag. Jetzt behauptet er, "M. Yusuf A." zu heißen, am 18. September 1999 in der tschetschenischen Hauptstadt Grosny geboren und russischer Staatsbürger zu sein. Yusuf, wie er sich jetzt nennt, erzählt, dass man ihn gewarnt habe, als Tschetschene einen Asylantrag zu stellen. Man würde ihn zurück nach Grosny schicken, wo ihn der sichere Tod erwarte. Wenig überraschend glaubt man ihm diese Geschichte nicht.