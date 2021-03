EU-Grenzschutzagentur Frontex: Abschieben auf hoher See

Die Frage, ob das Urteil im Fall Melilla auch auf die Ägäis anwendbar sein könnte, wurde auch in der ersten Befragung von Frontex-Chef Leggeri und der EU-Innenkommissarin Ylva Johansson durch eine Untersuchungsgruppe des Europaparlaments gestellt. Die Österreicherin Bettina Vollath (SPÖ) ist eine von 14 Abgeordneten, die Fakten und Beweismaterial sammeln sollen. Sie weist darauf hin, dass die EU-Verordnung zu den Seeaußengrenzen von 2014 es explizit verbietet, Menschen in die Türkei zurückzudrängen. „Das ist ein Versuch der Mitgliedstaaten und des Frontex-Verwaltungsrats, das Recht auf Asyl faktisch abzuschaffen und Pushbacks zu legalisieren“, sagt sie gegenüber profil. Das Melilla-Urteil auf die Ägäis anzuwenden sei rechtlich nicht gedeckt. „Selbst der zuständige Richter hat das betont.“ Vor der Untersuchungsgruppe fragte Vollath Kommissarin Johansson, ob sie sich Umstände vorstellen könne, in denen Pushbacks erlaubt sind.

Doch Johansson will diese Frage nicht beantworten. Es läge am Europäischen Gerichtshof, Recht auszulegen, sagte sie am Donnerstag zu den Abgeordneten. In einer schriftlichen Antwort an die Frontex-Arbeitsgruppe verweist die Innenkommissarin nicht nur darauf, dass jede Person Anspruch auf ein Asylverfahren hat, sondern macht auch deutlich: Das Urteil im Fall Melilla beziehe sich explizit auf eine Landgrenze – und nicht auf Seegrenzen. Das Gezerre um die Rechtsauslegung dürfte damit erst am Anfang stehen.