Ein von der offiziellen Syrian Arab News Agency (SANA) am 1. Januar 2021 veröffentlichtes Handout-Bild zeigt Trauernde und Soldaten bei der Beerdigung von Soldaten der syrischen Armee in der syrischen Stadt Homs. Die Gruppe "Islamischer Staat" hatte sich am 31. Dezember 2020 zu einem Anschlag bekannt, bei dem am Vortag fast 40 Soldaten in Syrien getötet wurden, als Dschihadisten einen Bus im Osten Syriens in einen Hinterhalt lockten. Die Kriegsbeobachtungsstelle Syrian Observatory for Human Rights sagte, der IS habe Regimesoldaten angegriffen, als sie in der östlichen Provinz Deir Ezzor auf dem Heimweg in die Ferien waren, und dabei 37 Menschen getötet.