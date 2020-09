Die Fotos der Woche: Flut, Grindwale und Milizionäre im Kongo

Ein Mann repariert seine behelfsmäßige Schutzmauer, um sein Haus zu schützen, bevor die nächste Flut am 03. September 2020 in Bargny eintrifft. - Fischerdörfer wie Bargny kämpfen seit Jahrzehnten gegen die steigende See, Hunderte von Häusern sind verloren gegangen und Familien wurden vertrieben. In den Monaten Juli bis September, wenn die Tagundnachtgleiche ihren Höhepunkt erreicht, müssen sich Küstenstädte wie Bargny auf das Schlimmste gefasst machen, die Gezeiten sind am höchsten und steigen jedes Jahr, Stürme werden häufiger und zerschlagen die Küstenlinie, was die Erosion beschleunigt.