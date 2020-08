Die Fotos der Woche: Poolparty in Wuhan, Proteste in Thailand

In Vacaville, Kalifornien, brennt ein Haus. In den späten Stunden des 18. August 2020 hat sich das Hennessey-Feuer mit mindestens 7 Bränden zusammengeschlossen und wird nun als LNU Lightning Complex-Brände bezeichnet. Dutzende von Bränden sind in ganz Nordkalifornien außer Kontrolle.