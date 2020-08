Die Fotos der Woche: Waldbrand in Brasilien, Pilger in Mekka

Das Foto zeigt einen ARH Tiger-Hubschrauber der australischen Armee, der in der Nähe der Buchstaben "SOS" (C) an einem Strand auf Pikelot Island landet, wo drei Männer, die nach 3 Tagen als vermisst galten, in gutem Zustand gefunden wurden. Die drei mikronesischen Seeleute, die auf einer winzigen Insel im abgelegenen Westpazifik gestrandet waren, wurden gerettet, nachdem australische und US-amerikanische Kampfflugzeuge ein riesiges "SOS" entdeckt hatten, das die Männer in den Sand geschrieben haben.