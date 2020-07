Fotos der Woche: Mission zum Mars, Überschwemmungen, Papp-Fans

Personen sehen sich getrennt sitzend in einem Kino in Hangzhou in der ostchinesischen Provinz Zhejiang einen Film an. Dies war der erste Tag, an dem die Kinos nach der Schließung aufgrund des COVID-19-Coronavirus-Ausbruchs wiedereröffnet wurden. Die meisten chinesischen Kinos wurden diese Woche nach Monaten der Schließung wegen Coronaviren mit Regeln zur sozialen Distanzierung wiedereröffnet.