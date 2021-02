"Die Venezolaner haben resigniert"

Auch das ständige Suchen nach Lebensmitteln nervt. Man geht in den Markt, will Nudeln kaufen und ausgerechnet an dem Tag gibt es keine. Man nimmt dann halt mit, was gerade da ist, vielleicht Reis oder Milch. Aber man kann im Grunde nicht darüber entscheiden, was man essen will, sondern muss immer nehmen, was gerade da ist. Und dabei war ich gut dran, weil ich mir die wenigen importierten Produkte leisten konnte. Für die meisten Venezolaner ist das Leben wirklich verdammt hart.