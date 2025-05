Die Wahlschlappe von Merz ist ein Sieg für die AfD

Es war ein turbulenter Vormittag im Bundestag, dem deutschen Parlament. So etwas gab es noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Kaum jemand hat damit gerechnet

Was ist passiert?

Eigentlich hätte der Christdemokrat Friedrich Merz heute zum neuen Bundeskanzler gewählt werden sollen. Nach den Sieg bei den letzten Wahlen führte er Sondierungsgespräche mit den Sozialdemokraten (SPD). Der Koalitionsvertrag war unterzeichnet, das Kabinett gebildet. Olaf Scholz wurde am 5. Mai offiziell als Bundeskanzler verabschiedet. Posten für Minister und Ministerinnen standen fest. Morgen, Mittwoch, wollte Merz seine ersten Antrittsreisen nach Paris und Warschau antreten.

Jetzt der Paukenschlag. Merz ist im ersten Wahldurchgang am Dienstagvormittag gescheitert. Er erhielt in geheimer Abstimmung 310 Ja-Stimmen und damit sechs weniger als die nötige Mehrheit von 316.

Das ist ein Novum. Nach einer siegreichen Bundestagswahl und erfolgreichen Koalitionsverhandlungen gab es noch nie einen designierten Kanzler oder eine Kanzlerin, die bei der Wahl im Bundestag gescheitert ist.

Noch heute Nachmittag soll es einen zweiten Wahldurchgang geben.

Auch wenn Merz am Ende doch zum Kanzler gewählt wird: Der Schaden ist groß. Seine neue Regierung steht vor einem holprigen Anfang. Sie muss bei künftigen Abstimmungen stets damit rechnen, dass Abweichler in den eigenen Reihen Beschlüsse torpedieren. Dabei wollte Merz der Welt eigentlich das Gegenteil signalisieren und sich auch als ein außenpolitischer Kanzler in Stellung bringen. Insbesondere die europäischen Partner warteten auf eine handlungsfähige Regierung in Berlin. Ausgerechnet in diesen herausfordernden Krisenzeiten, wo Europa nach der Wahl von Donald Trump wehrhafter werden muss, fehlt dieses politische Signal aus Berlin. Oder zumindest verzögert es sich.