Unsichere Schwangerschaftsabbrüche: "Eine vernachlässigte medizinische Krise"

profil: Wie gehen speziell Frauen in Ländern mit schlechter Versorgung mit Gesundheitsproblemen um? Burtscher: Es kommt darauf an, in welchem Land die Frau lebt, ob sie eher in der Stadt oder am Land wohnt. In dörflichen Strukturen werden solche Probleme meist in der Familie besprochen. Dann geht es natürlich um die finanzielle Situation. Oft muss für den Besuch in einem staatlichen Krankenhaus Geld aufgetrieben und manchmal sogar eine Ziege oder ein Huhn verkauft werden. In den Einrichtungen von Ärzte ohne Grenzen ist die Hilfe kostenlos, aber für viele ist allein die Anreise eine Herausforderung. Viele Frauen wollen oder können ihre Kinder nicht allein lassen, oder haben keine Betreuung für sie und können deswegen nicht kommen.