Er fordert Trump heraus

"Es ist nie zu spät, das Richtige zu tun", das ist McMullins Wahlspruch. Hillary Clinton ist ihm unsympathisch, sie sei eine "korrupte Karrierepolitikerin". McMullins Hauptsorge ist jedoch Rivale Donald Trump: "Er appelliert an die schlimmsten Ängste der Amerikaner in einer Zeit, in der wir Einheit bräuchten." McMullin unterstützt die "Never Trump"-Bewegung und kritisiert den republikanischen Kandidaten immer wieder vehement: "Autoritäre wie Trump versprechen Recht und Ordnung, um die Aushebelung von Bürgerrechten zu rechtfertigen", schreibt er auf Twitter.