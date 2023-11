Es war einmal eine Mannschaft

Faribah Hamdard, 23, hat Tee gekocht und im kleinen Laden am Strand Nüsse und Kekse gekauft. Jetzt sitzt sie in ihrem Zimmer mit der Nummer 702, das sie so persönlich eingerichtet hat, wie es in einem Ferienhotel an der Adria eben möglich ist: eine Gebetsecke am Fenster, ein selbst gebastelter Kalender an der Wand, ein Schminktisch in der Ecke und auf einem beigen Fauteuil: ihr Basketball.

Hamdard stammt aus Afghanistan und war 15 Jahre alt, als ihr großer Traum in Erfüllung ging. Seit sie acht Jahre alt war, wollte sie Basketball-Spielerin werden, genauso wie ihre große Schwester Faridah, die sie zum Training mitnahm. Die beiden tragen beinahe denselben Namen, nur ein Buchstabe ist anders. Sie ähneln einander auch optisch sehr. Beide tragen die schwarzen Haare bis zur Hüfte und binden sie zu einem langen Zopf, wenn sie aufs Spielfeld laufen. Beide begannen ihre Karriere in ihrem Schulteam in der Provinz Herat und landeten irgendwann in der höchsten Liga: der Nationalmannschaft Afghanistans.

„Ich war so glücklich. Ein vergleichbares Gefühl hatte ich nie wieder in meinem Leben“, sagt Faribah Hamdard heute. Sie geht zum Schrank in ihrem Hotelzimmer und holt ein ärmelloses Trikot heraus, auf dem ihr Name steht. Es ist das letzte T-Shirt, das ihr geblieben ist. Den Rest haben sie und ihre Schwester verbrannt: Urkunden, Fotos, Sportkleidung.