Europandemie: Wie Europa mit Corona umgeht

Irland: Einsame Alte

Letzte Woche Mittwoch war es so weit: Als erstes EU-Land fand sich Irland in einem zweiten Lockdown wieder. Für sechs Wochen - also bis zum 1. Dezember - gilt wieder eine strenge Ausgangssperre. Die Maßnahme der Regierung ist eine Panikreaktion. Die Angst ist groß, dass Irlands miserables Gesundheitssystem unter der Last der Corona-Fälle endgültig kollabieren könnte. In Irland waren die Corona-Bestimmungen von Anfang an hart. Darunter litten besonders ältere Menschen. Für über 70-Jährige galt von März bis Anfang Mai das "Cocooning" zu Hause-sie durften nicht einmal spazieren gehen. Um einer Vereinsamung entgegenzuwirken, wurde nun das Konzept der "Support Bubble" eingeführt: Alleinlebende dürfen sich mit einem weiteren Haushalt zusammentun. In Irland wohnen mehr als 400.000 allein, weitere 200.000 sind alleinerziehend.