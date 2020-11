Fahrplan für die US-Wahl 2020: Wenn der Wecker dreimal klingelt

Um 02:00 Uhr ist zwar auch Wahlschluss in Pennsylvania, einem kleinen, aber wichtigen Bundesstaat im Nordosten der USA , in dem Biden den Umfragen zufolge knapp in Führung liegt. Extra aufstehen lohnt sich deshalb aber nicht, weil die Bekanntgabe des Endergebnisses aufgrund der Wahlkarten-Auszählung mehrere Tage dauern kann.

Um 03:00 Uhr sollte man aber wach sein, wenn Biden in Florida ins Hintertreffen geraten ist. Dann braucht er nämlich einen Sieg in Arizona, das um diese Zeit die Wahllokale schließt – gleichzeitig mit Texas, einem besonders spannenden Bundesstaat. Siegt Biden dort, ist ihm das Weiße Haus fast nicht mehr zu nehmen; Trump liegt in Texas den Umfragen zufolge allerdings mit vier Prozentpunkten vorne.