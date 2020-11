Joe Biden: Kann dieser Mann Amerika retten?

Joseph Robinette Biden, Junior, Sohn des Geschäftsmanns Joseph Robinette Biden, Senior und der Hausfrau Jean Biden, geborene Finnegan, zeichneten schon sehr früh vor allem zwei Talente aus: Er konnte, nachdem er sein anfängliches Stottern überwunden hatte, Menschen mit seinen Reden fesseln; und er glaubte ganz fest daran, dass er das, was er sich vorgenommen hatte, auch tatsächlich schaffen würde.



Der Mythos des politischen Haudegens Joe Biden, der das Unmögliche schaffen kann, entstand 1972. Damals trat der Lokalpolitiker mit gerade einmal 29 Jahren an, um dem 62 Jahre alten Republikaner Caleb Boggs den Senatssitz des Bundesstaats Delaware abzujagen, den dieser seit 1961 innehatte. Biden ließ Anzeigen schalten, in denen Boggs wegen seines Alters als Auslaufmodell hingestellt wurde. Der Legende nach mietete Biden zu einem Zeitpunkt, als er in den Umfragen bei drei Prozent lag, den größten Ballsaal in Delaware für seine Siegesfeier. Er gewann schließlich mit einem hauchdünnen Vorsprung von 3162 Stimmen.



Joe Biden war 1972 auf dem besten Weg, zum Strahlemann der nationalen Politik zu avancieren. Er war jung und sah aus wie ein Hollywood-Schauspieler. Dann kam der 18. Dezember. Biden, gerade zum Senator gewählt und noch nicht einmal angelobt, war gerade in Washington, um Mitarbeiter für sein neues Büro zu engagieren, als das Telefon klingelte.



"Ihre Frau und Ihre Tochter hatten einen schrecklichen Unfall. Sie müssen nach Hause kommen."



"Sie sind tot."



"Ja."

Die Tragödie machte Biden zum Witwer, zum Alleinerzieher seiner beiden Söhne Hunter und Beau, und sie hätte ihn zu einem für immer gebrochenen Mann machen können. Doch Biden biss sich an seinen Aufgaben als Vater und Senator fest und richtete sich langsam wieder auf.



Durch den Schicksalsschlag hatte der Sonnyboy in den Augen vieler seiner Landsleute auch die charakterliche Tiefe eines schwer geprüften Mannes und damit durchaus die Statur eines Präsidenten gewonnen. Folgerichtig gab er seine Kandidatur bekannt. Das war 1987.



War Biden damals der Richtige?



Der Journalist Richard Ben Cramer schrieb ein über 1000 Seiten starkes Buch mit dem Titel "What It Takes" über den Präsidentschaftswahlkampf 1988, und er zeigt darin Joe Bidens enormes Talent - und seine verblüffenden Schwächen. Er beschreibt, wie Biden Reden trainiert, Gesten einstudiert, bis er schließlich seinen Vortrag so sehr in sich aufgenommen hat, dass in dem Moment, in dem er vor die Leute tritt, alles spontan aus ihm herauskommt und er mit ihnen eine Verbindung aufnimmt. "Gott, waren die Leute hungrig", schreibt Cramer, "nach etwas, nach jemandem Und er konnte dieser Jemand sein: Joe Biden konnte ihnen ein Gefühl vermitteln."



Doch es gab Tage, an denen Biden plötzlich versagte. Einmal musste er eine Rede abbrechen, weil er völlig den Faden verloren hatte. Er murmelte, es sei ihm vom Essen übel geworden, und ging von der Bühne. Und schließlich musste der 45-Jährige die Frage, ob er für das Weiße Haus der Richtige sei, mit einem klaren Nein beantworten, noch ehe die erste Vorwahl abgehalten worden war. Joe Biden hatte Teile seines Manuskripts einfach aus Ansprachen des damaligen Chefs der britischen Labour-Partei, Neil Kinnock, übernommen. Kinnock erwähnte etwa die harte Arbeit seiner Vorfahren in den Minen; Biden verwendete auch diese Passage, obwohl unter seinen Vorfahren keine Minenarbeiter waren. Der Schwindel flog auf, man fand weitere Plagiate, unter anderem von Robert F. Kennedy, und Bidens Wahlkampf endete in einem Desaster. "Ich habe dumme Dinge getan, und ich werde wieder dumme Dinge tun", sagte er zum Abschied. Biden hielt Wort, wie eine Unzahl von Aussagen belegt, die als "Bidens Gaffes" (Bidens Ausrutscher) legendär geworden sind.