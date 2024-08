Folgt mir! Wie Elon Musk Politik macht

Bei der Frage, was Elon Musks Charakter ausmacht, gibt es grob gesehen zwei Deutungen. Er sei ein Nerd, sagen die einen, ein Genie, das die Welt geprägt hat. Elon Musk ist ein Großmaul, sagen die anderen, ein unsympathischer Aufschneider, dem es an Empathie fehlt.

Geboren wird Elon Reeve Musk am 28. Juni 1971 in Pretoria, Südafrika. Der Vater Errol Musk ist Maschinenbauer und Elektroingenieur, die Mutter Maye arbeitet als Model und Ernährungsberaterin. Elon und seine jüngeren Geschwister, Bruder Kimbal und Schwester Tosca, wachsen relativ unbeaufsichtigt auf, schon als Kleinkind experimentiert Elon mit Feuerwerkskörpern. Weil er klug und neugierig ist, lassen ihn die Eltern bereits als Vierjährigen einschulen – ein Fehler, wie sich rasch herausstellt. In der Klasse ist er bei Weitem der Kleinste, findet keine Freunde und träumt vor sich hin. Als Erwachsener wird er in der US-amerikanischen Comedy-Show „Saturday Night Live“ erzählen, dass er das Asperger-Syndrom habe, eine Form des Autismus.

Musk mit seiner Mutter im Jahr 2022 in New York

Im Jahr 1979 lassen sich die Eltern scheiden, die Kinder bleiben die ersten zwei Jahre bei der Mutter in Durban, südlich von Johannesburg, dann ziehen Elon und Kimbal zum Vater nach Pretoria. Beim Vater genießen sie ein großes Maß an Freiheit, gehen allein auf Konzerte und bekommen Motorräder geschenkt. Doch Errol Musk hat eine ausgeprägte dunkle Seite. Er kann witzig und charmant sein – und von einer Sekunde auf die andere grausam und beleidigend. Die Kinder beschimpft er als wertlos und dumm, stundenlang müssen sie neben dem Vater stehen und seine Tiraden über sich ergehen lassen. So beschreiben es Elon und sein Bruder Kimbal in der Musk-Biografie des amerikanischen Autors Walter Isaacson.

„Für ihn ist es wichtig, sich nicht von Angst leiten zu lassen“, sagt sein Cousin Peter Rive in Isaacsons Musk-Biografie, „das war schon so, als wir Kinder waren.“ Später, als Unternehmer, werden die nahezu vollständige Abwesenheit von Angst und die damit einhergehende Risikofreude ausschlaggebend für Elon Musks Erfolg.

In der Schule wird er ständig verprügelt, auch mit seinem Bruder und den Cousins schlägt er sich regelmäßig. Die Angewohnheit, Meinungsverschiedenheiten mit der Faust zu regeln, fließt in Elon Musks Charakter ein. Noch Jahre später, nach der Gründung der ersten Unternehmen gemeinsam mit Kimbal, fechten die Brüder ihre Differenzen durch Rangeleien auf dem Büroboden aus; seine Gegner fordert Musk sogar jetzt noch zu Kämpfen auf, darunter Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und Venezuelas Präsident Nicolás Maduro.

Elon flüchtet sich in Bücher. Am stärksten prägt ihn Douglas Adams’ humoristischer Science-Fiction-Klassiker „The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy“ („Per Anhalter durch die Galaxis“). Im Jahr 2019 schickt Musk als Nutzlast für eine seiner Raketen einen Tesla ins All – mit einer Ausgabe des Romans im Handschuhfach.

Wunderkind und Schwätzer

Elon Musk zieht nach Kanada und formuliert drei Lebensziele.

Lange war Elon Musk ein Geek, der schwer Anschluss fand, seine einzigen Freunde waren sein Bruder Kimbal und seine Cousins. Gleichgesinnte findet Musk Mitte der 1990er-Jahre an der Queen’s University im kanadischen Ontario. Mit einem One-Way-Ticket war er kurz vor seinem 18. Geburtstag nach Kanada geflogen, an der Queen’s inskribiert er Betriebswirtschaft. Mit seinen neuen Freunden spielt er nächtelang „Dungeons and Dragons“ oder Videospiele und schreibt Computercodes.

An der Universität in Kanada und später beim Physikstudium in Pennsylvania stürzt sich Musk auf „das Leben, das Universum und alles“, wie Science-Fiction-Autor Douglas Adams die Frage nach dem Sinn des Lebens zusammenfasst. Sein erstes Computerspiel hat er bereits im Alter von elf Jahren programmiert, nun will er sein Talent für hehre Ziele nutzen.

In seiner Abschlussarbeit an der Universität in Pennsylvania befasst sich Musk mit erneuerbaren Energien. Er ist überzeugt, dass die Abkehr von fossilen Brennstoffen unausweichlich ist, und entwickelt ein Modell, in dem mit Spiegeln ausgestattete Satelliten Sonnenlicht auf Solarpanels auf der Erde reflektieren. Sein Professor gibt ihm 98 von 100 Punkten – und merkt an, dass Musk in der Conclusio seiner Arbeit Zahlen offenbar frei erfunden hat.

An Selbstbewusstsein hat er seither nicht verloren, im Gegenteil. In seiner Biografie über Elon Musk erinnert sich Isaacson an eine besonders skurrile Begegnung im März 2022. Gemeinsam mit zwei von Musks Kindern, damals gerade einmal eineinhalb Jahre alt, saßen die beiden in Musks Garten in Austin, Texas, am Swimmingpool in der Sonne, doch die Stimmung war düster. Die Furcht davor, dass künstliche Intelligenz (KI) irgendwann jene der Menschheit übertreffen könnte, prägte Musk schon lange. Doch nun sprach er davon, bald eine Zivilisation am Mars aufbauen zu müssen – jedenfalls noch bevor KI die Erde zerstöre. Elon Musk sieht sich als niemand Geringeren als den Retter der Menschheit. Seine Lebensvision fand er bereits während des Studiums, und er wird sie wiederholen wie ein Mantra. „Ich dachte über die Dinge nach, die die Menschheit wirklich beeinflussen werden“, sagt er zu seinem Biografen. Ihm fielen drei ein, an die er sich bis heute hält: „Das Internet, erneuerbare Energien und die Weltraumfahrt.“

Eine vierte Vision ist im Lauf der Jahre noch dazugekommen: die Erhöhung der Geburtenrate. In der Tatsache, dass viele seiner Freunde nur eines oder gar keine Kinder haben, sieht Musk eine „Gefahr für die Zukunft des menschlichen Bewusstseins“, wie er bei der Präsentation seiner Weltraumrakete „Starship“ im Jahr 2022 betonte. Elon Musk geht mit gutem Beispiel voran: Er hat mindestens zwölf Kinder mit drei Frauen.