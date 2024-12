Die Verweildauer im Amt des Premierministers ist mittlerweile kürzer als die Kündigungsfrist bei einem Fitnesscenter, und so ist Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron am Freitag zum nunmehr fünften Mal seiner verfassungsgemäßen Pflicht nachgekommen, einen neuen Regierungschef zu ernennen. Michel Barnier hatte den Job drei Monate und acht Tage inne, nun folgt François Bayrou, ein christdemokratischer Zentrist, der schon zweimal als Minister gedient hat.

Was kann Bayrou, was Barnier nicht konnte?

Die Frage ist wohl eher, was Macrons Gegner vorhaben, denn die neue Regierung hat ebenso wie die abgetretene, im Parlament keine Mehrheit. Die Linkspopulisten der Partei „Unbeugsames Frankreich“ unter Jean-Luc Mélenchon und die Rechtspopulisten des Rassemblement National von Marine Le Pen hatten Barnier ein wenig zappeln lassen, ehe sie ihn per Misstrauensvotum stürzten, und wenn es in ihre Strategie passt, werden sie dasselbe mit Bayrou tun. Vielleicht wird auch er ein paar Monate Aufschub bekommen, denn Le Pen ist bemüht, nicht als verantwortungslose Krawallpolitikerin dazustehen.