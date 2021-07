Hinzu kommt, dass die Belastung des hellenischen Staatshaushalts durch den Zinsendienst derzeit so niedrig ist wie zuletzt zu Beginn der 1980er-Jahre. Völlig unterschätzt wird hingegen die Gefahr einer politischen Kettenreaktion: Werden Griechenlands Verbindlichkeiten jetzt reduziert, wird die Syriza-Taktik in Spanien zum Einsatz kommen. Zuerst wird Podemos dem Volk das Ende des Leidensweges versprechen, dann werden im Herbst Wahlen gewonnen und zentrale Reformen rückgängig gemacht. Mucken die Geldgeber auf, wird kurzerhand das Volk befragt, was es denn von den Auflagen des „neoliberalen Kapitals“ halte. Die Antwort wird ein herzhaftes „Nada!“ sein, womit der Italiener Beppe Grillo an der Reihe wäre. Allein wenn Italien als europaweit größter Emittent von Staatsanleihen einen Schuldenerlass verlangen sollte und im Fall einer Ablehnung einen Euro-Ausstieg auch nur in den Raum stellte, implodierte der europäische Markt für Staatsanleihen über Nacht. Das wiederum wäre ein Szenario, dessen Folgen sich niemand ausmalen will, abgesehen von der radikalen Linken und der extremen Rechten.