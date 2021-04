„Free Carola“: Hunderte demonstrierten in Wien für die Freilassung der Sea-Watch-Kapitänin

Die Organisation Sea Watch und Carola Rackete treffen auf breiten Rückhalt in Deutschland und Österreich. Die deutschen TV-Moderatoren Jan Böhmermann und Klaas Heufer-Umlauf haben am Wochenende eine Spendenaktion ins Leben gerufen, bis Dienstag Abend wurden mehr als 900.000 Euro gesammelt. In einem You-Tube Video sagt Böhmermann: „Wer Menschen einsperrt, weil sie anderen Menschen das Leben retten, der ist im Unrecht. Das war gestern so, das ist heute so und das wird auch immer so sein.“ Der österreichische Bundespräsident Alexander van der Bellen äußerte sich ebenfalls im Rahmen des Staatsbesuches des italienischen Präsidenten Sergio Mattarella: „Wenn ich in Österreich an einem Binnensee ein Boot in Not sehe und nicht zur Hilfe eile, dann werde ich bestraft wegen unterlassener Hilfeleistung – aber ich werde nicht dafür bestraft, wenn ich diese Hilfe leiste.“