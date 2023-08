Gastbeitrag: Wenn der Westen mit den Taliban spricht

Es waren diese jungen Frauen, die jeden Tag um Bildung und Gerechtigkeit gekämpft haben. Sie haben das Fenster, das sich in den letzten zwei Jahrzehnten nach dem Sturz des ersten Taliban Regimes 2001 geöffnet hat, genützt und sich mit Entschlossenheit einen Platz in der Verwaltung, dem Parlament, der Universität und der Polizei erkämpft. Sie sind der Kompass für ein Afghanistan der Freiheit und Hoffnung. Sind ihre Stimmen verstummt?

Gestrandet in Katar: die Geschichte von Wahida

Eine der führenden Aktivistinnen war Wahida. Sie hat studiert und 2018 in der Presseabteilung von Präsident Aschraf Ghani gearbeitet. Sie hat ihre Kindheit unter dem ersten Taliban-Regime verbringen müssen und sich ihren Bildungsweg hart erkämpft. „Meine Familie war sehr streng. Ich hatte keine Freiheiten. Aber mit der gesellschaftlichen Öffnung nach dem Sturz der Taliban 2001 haben sich viele Familien verändert, auch meine. Meine Welt waren die Bücher. Ich plante, landesweit Bibliotheken aufzubauen. Das Lesen hat mir gezeigt, wie rückständig wir als Gesellschaft sind, und ich war entschlossen, junge Menschen zu motivieren, durch Lesen unsere Gesellschaft zu verändern.“

Nach dem Fall von Kabul und dem Chaos hat Wahida ihre Kolleginnen organisiert, um gegen das neue Regime zu protestieren. Sie hatte keine Angst vor der Konfrontation mit den Taliban auf der Straße.

Doch sie zahlte einen hohen Preis dafür. Sie kam wie so viele der protestierenden Frauen ins Gefängnis und musste danach untertauchen. Ich erreichte sie im Februar 2022 über Zoom in ihrem Versteck im Ausland. Wahida wirkte resigniert. Die Depression und das Gefühl, alles verloren zu haben, vor allem die Unterstützung der Welt, waren die ganze Zeit spürbar.

Die 34-Jährige ist in Katar gestrandet, wo sie um ihr Visum in die USA bangt. Sie steckt in einem Limbo fest, kann nicht nach vorn und nicht zurück.

War all das ihren persönlichen Einsatz wert?

Wahida antwortet: „Die Tatsache, dass ich Widerstand geleistet habe, gibt mir Energie. Ich habe es für mich und mein Land getan. Ich war im Taliban-Gefängnis und hatte einen psychischen Zusammenbruch, aber ich habe niemals aufgehört zu protestieren. Auch heute geht es weiter. Wir brauchen dafür nur ein Blatt Papier und einen Stift.“

Wahida ist bis heute davon überzeugt, dass die wiederkehrenden Proteste der Frauen mit ein Grund sind, warum das Regime der Taliban von der internationalen Gemeinschaft bis heute nicht diplomatisch anerkannt wird.

Aber: Anders als im Iran, wo sich Männer mit Frauen bei den Protesten im vergangenen Jahr solidarisch zeigten, stehen Frauen in Afghanistan allein an vorderster Front.

Also, wo bleiben die Männer? Das fragt sich auch Wahida: „Wenn unsere Menschen wirklich an demokratische Werte glauben würden, wären heute Hunderttausende auf den Straßen. Demokratie muss in die Köpfe der Menschen, und das dauert.“

Wahida denkt darüber nach, was Frauen den Mut gab, alles zu riskieren. Sie erzählt von den Schwierigkeiten, die Proteste fortzusetzen. Die Angst vor Spionen des Regimes ist allgegenwärtig, sogar in der Familie. Die Menschen gehen so weit, ihre Familienmitglieder zu verraten, um sich ernähren zu können. „Wir können die wenigen aufgeschlossenen Frauen, die wir noch im Land haben, nicht auf die Straßen schicken und sie der Gefahr aussetzen, dass sie eingesperrt und gefoltert werden. Wir brauchen sie in der Zukunft“, sagt Wahida.