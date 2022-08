Ex-Soldat über die Taliban: "Sie werden mir nicht verzeihen"

Wen genau der Ex-Minister damit meint, bleibt unklar. Nach Einschätzung vieler Beobachter gehörte Wardak zu den korruptesten Politikern Afghanistans. Während der Amtszeit von Präsident Hamid Karzai war sein Ministerium unter anderem für die Existenz sogenannter Geisterschulen verantwortlich, durch die ausländische Gelder in Millionenhöhe akquiriert wurden. Konkret handelte es sich dabei meist um leer stehende oder ausschließlich auf dem Papier existierende Gebäude, die als Schulen angeführt wurden. Sie sind ein Grund dafür, warum bis heute in vielen Landesteilen Bildungseinrichtungen fehlen, während Männer wie Wardak in den Karzai-Jahren steinreich wurden. In seiner Amtszeit lebte Wardak wie die meisten anderen Mitglieder des afghanischen Kabinetts in Saus und Braus und führte ein Jetset-Leben. Verschiedenen Berichten zufolge soll er mehrere Immobilien im Ausland besitzen. In den Vereinigten Arabischen Emiraten, wohin viele korrupte afghanische Politiker ihr Geld geschleust haben, besaßen Wardak und seine Ehefrau mindestens zwei Luxusimmobilien. Sein Sohn soll vor rund einem Jahr eine weitere teure Immobilie in den USA ersteigert haben. Zeitgleich machten kurz nach Wardaks Rückkehr nach Kabul frühere Interviews des Ex-Ministers die Runde, in denen er unter anderem die Existenz der Taliban leugnete oder die Korruption der alten Regierung relativierte.