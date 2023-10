Gaza-Flüchtling: „Wir haben zu viel Angst, um einzuschlafen“

Am vorvergangenen Freitag, den 13. Oktober, um drei Uhr früh erhält Wajiha (der volle Name ist der Redaktion bekannt), eine junge Mutter in Gaza, eine wichtige Nachricht. Die israelischen Streitkräfte haben internationale Organisationen informiert, dass die Bevölkerung des nördlichen Gazastreifens – also auch Gaza-Stadt – bis sieben Uhr früh Zeit hätte, in den Süden aufzubrechen. Obwohl es mitten in der Nacht ist, verbreitet sich die Nachricht rasant.

Wajiha, die profil bei einer Reportage vor sechs Jahren kennengelernt hat, schickt, wie bereits vergangene Woche, über eine Messenger-Plattform Nachrichten an profil. In der Ausgabe der vergangenen Woche wurde aus Sicherheitsgründen nur ihr Initial „W“ genannt. Wajiha hat einen drei Jahre alten Sohn und ist im neunten Monat schwanger.

„Wir packten im Dunkeln unsere Sachen. Auch in den Straßen gibt es keine Beleuchtung, keinen Strom, gar nichts. Als wir aus der Wohnung rannten, musste ich meinen kleinen Sohn tragen und auch die Taschen mit unseren Kleidern, aber ich konnte damit nicht die Stufen runterlaufen, also ließ ich die meisten Sachen einfach zurück.“

Die israelischen Streitkräfte hatten angekündigt, zwei Nord-Süd-Verbindungen innerhalb des Gazastreifens nicht anzugreifen, damit die Bevölkerung in diesem Zeitfenster den Norden verlassen kann: die Al-Rashid-Straße entlang der Küste und die Salah-al-Din-Straße etwas weiter im Landesinneren. Berichten zufolge hinderte die Hamas Menschen daran, der Aufforderung Israels nachzukommen.

„Meine Familie hat ein Auto. Andere Leute, die kein Auto haben, sind in Gaza-Stadt geblieben. Wir nahmen die Al-Rashid-Straße. Niemand hat uns aufgehalten.“

Zehntausende Palästinenser machen sich an jenem Freitag auf den Weg, mit Autos, Lastwagen, Pferdefuhrwerken, manche auch zu Fuß. An der Salah-al-Din-Straße ereignet sich eine Explosion, deren Ursache ungeklärt ist. Auf einem Video, dessen Authentizität der US-Sender CNN überprüft hat, sieht man Leichen und brennende Autos. Ein anderes Video, das im Inneren eines Krankenwagens aufgenommen wurde, zeigt ein verletztes Mädchen und dessen Vater – plötzlich wird das Fahrzeug von der Schockwelle einer nahen Explosion geschüttelt.

Wajiha und ihre Familie kommen unbeschadet ans Ziel.