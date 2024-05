Gaza-Krieg: Israel vor Gericht

Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord – das sind juristische Begriffe, um menschliches Leid zu erfassen und die dafür Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Sowohl auf staatlicher als auch auf individueller Ebene. Derzeit steht Israel im Mittelpunkt mehrerer solcher Verfahren.

Völkermord, ein großes Wort

Ende 2023 reichte Südafrika beim Internationalen Gerichtshof eine Klage gegen Israel ein: Weil es einen Genozid am palästinensischen Volk begehe und nicht genug tue, um einen solchen zu verhindern. Ein schwerwiegender Vorwurf, der bei Israel aus offenkundigen historischen Gründen zusätzliche Brisanz hat.

Dementsprechend unterschiedlich fielen die Reaktionen aus. Die einen sehen darin eine Instrumentalisierung des Rechts und eines seiner wichtigsten Verbote. Noch dazu von Südafrikas Regierung, die sich bei anderen menschenrechtlichen Fragen, allen voran Russlands Aggression gegen die

Ukraine, ungleich zurückhaltender gezeigt hatte: keine Kritik, keine Zustimmung zur mit überwiegender Mehrheit angenommenen Resolution der UN-Generalversammlung, stattdessen gemeinsame Militärübungen noch nach Kriegsbeginn.

Die anderen sagen, dass das nicht entscheidend sei: Wenn Recht verletzt wird, müsse das aufgezeigt werden. Welcher Staat das genau tut, sei weniger entscheidend. Südafrika hat argumentiert, zum Schutz der Palästinenser zu handeln, ja dazu sogar rechtlich verpflichtet zu sein.

In der Tat sieht die Völkermord-Konvention vor, dass Staaten alles tun müssen, um einen Genozid zu verhindern. In erster Linie natürlich innerhalb des eigenen (räumlichen) Zuständigkeitsbereichs, aber eben nicht nur: So hat Nicaragua Anfang März 2024 Deutschland geklagt, weil es mit seiner Unterstützung für Israel ebenfalls die Völkermordkonvention verletze. Ende April hat das Gericht hier entschieden, keine vorläufigen Maßnahmen – etwa ein Verbot von Waffenlieferungen – anzuordnen.