Global Witness: 2015 war tödlichstes Jahr für Umweltaktivisten

... wurde im März dieses Jahres in ihrem Haus erschossen. Cáceres, eine indigene Anführerin der Lenca in Honduras, initiierte eine Kampagne gegen den Bau des hydroelektrischen Damms "Agua Zarca". Nach ihrem Mord zogen sich zahlreiche beteiligte Unternehmen aus dem Projekt zurück. Im Juni wurde bekannt, dass ihr Name auf einer "Hitlist" einer Einheit der Militärpolizei gestanden war. Fünf Männer wurden im Zusammenhang mit dem Mord an Cáceres verhaftet, darunter ein hochrangiger Militäroffizier. In den USA wurde mittlerweile ein Antrag im Kongress eingebracht, die militärischen Hilfeleistungen der USA an Honduras auf Eis zu legen, um sich nicht mitschuldig an den Morden durch das Militär zu machen.