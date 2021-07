Das Vertrauen in Behörden und die Polizei ist ­ erschüttert. So gut wie jeder kennt jemanden, der verletzt, rüde verhört, zu Unrecht beschuldigt wurde. Man berichtet von einer 60-Jährigen, die monatelang im Rollstuhl saß, weil bei einer Begegnung mit Polizisten alle Bänder in ihren Knien gerissen waren. Es wird getuschelt, Eldorado habe die Mine in Skouries vielleicht selbst angezündet, an jenem 17. Februar 2013, als 40 Maskierte in der Morgendämmerung mit Jagdgewehren dort eingefallen waren, Bulldozzer und Bürocontainer abgefackelt, Wachleute mit Benzin übergossen und damit gedroht hatten, sie in Brand zu setzen. Der Schaden ging in die Millionen. Vier Männer saßen monatelang in U-Haft. Bis heute sind die Angreifer nicht ausgeforscht.