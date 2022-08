Ist ein Krieg zwischen den USA und China unvermeidlich?

Der Konflikt um die Unabhängigkeit Taiwans beginnt mit dem Chinesischen Bürgerkrieg von 1949. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war Taiwan wieder unter chinesische Führung gefallen, doch bereits vier Jahre später brach in der Volksrepublik ein Krieg zwischen der nationalistischen Regierung von Chiang Kai-shek und Mao Zedongs Kommunistischer Partei aus. Als die Kommunisten 1949 die Macht in Peking übernahmen, flohen Chiang Kai-shek und die Überbleibsel seiner Partei – die Kuomintang – nach Taiwan. Dort regierten sie die kommenden Jahrzehnte, bis heute sind die Kuomintang eine der einflussreichsten Parteien in dem demokratisch geführten Land.

Im Konflikt um Taiwan beziehen sich beide Seiten auf die Geschichte. China argumentiert, dass Taiwan ursprünglich eine chinesische Provinz war. In den Augen Taipehs aber war es nie Teil des modernen chinesischen Staates, der erst 1949 von Mao gegründet wurde.

Nur 13 Staaten sowie der Vatikan erkennen Taiwan, offizieller Name „Republik China“, als souveränen Staat an. Die USA gehören ebenso wie Österreich nicht dazu, doch das ändert nichts daran, dass das 23-Millionen-Einwohner-Land zu Washingtons wichtigsten Verbündeten im Pazifik zählt. Militärisch ist Taiwan nicht in der Lage, sich gegen China zu wehren, dazu braucht es die Unterstützung der USA. Umgekehrt verfolgt auch Washington strategische Ziele. Taiwan dem großen Nachbarn zu überlassen, würde die Interessen des Westens gefährden.

Denn Taiwan ist auch für die globale Wirtschaft von zentraler Bedeutung: Mehr als die Hälfte der weltweit verarbeiteten Computerchips für Alltagsgeräte wie Laptops, Handys und Spielkonsolen werden in Taiwan produziert. Bei einer Machtübernahme Chinas hätte Peking eine der wichtigsten Industrien unter seiner Kontrolle.

Warum ist der Konflikt jetzt eskaliert?

Der Krieg in der Ukraine war erst wenige Wochen alt, da rückte plötzlich Taiwan in den Fokus. Chinesische Kriegsschiffe waren wieder einmal gefährlich nahe an die Insel herangekommen – und der Angriff Russlands auf die Ukraine nährte die Befürchtung, dass Peking mit Taiwan ähnlich vorgehen könnte.