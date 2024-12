Das war 2024: Ein Stück Russland für die Ukraine

In den ersten drei Wochen ihrer Offensive in Kursk nahm die Ukraine mehr Gebiete ein als Russland in den sieben Monaten zuvor. Doch dann schickte Moskau verstärkt Truppen für eine Gegenoffensive, und im Oktober kamen noch etwa 10.000 bis 12.000 Soldaten aus Nordkorea dazu. Bis Mitte Dezember wuchs die russische Präsenz in der Region auf etwa 60.000 Mann an. Die ukrainischen Truppen wichen zurück, und am Ende verlor die Ukraine 40 bis 60 Prozent der eroberten Gebiete wieder an den Gegner.

Wert der eroberten Gebiete gering

Eingeplant hatte Oberbefehlshaber Syrskyj ursprünglich auch die Eroberung des Atomkraftwerks Kursk mit seinen vier Reaktorblöcken. „Das hätte nicht nur die Aufmerksamkeit der Welt gebracht, sondern wäre auch ein Faustpfand in Verhandlungen mit Moskau gewesen“, sagt Reisner. Doch das AKW, rund 60 Kilometer von der Grenze entfernt, blieb in russischer Hand. Und der Wert der eroberten Gebiete dürfte bei Verhandlungen mit Moskau eher gering ausfallen.

„Für Russland hat das Gebiet keine große Bedeutung, und Moskau nutzt die Militäroffensive für seine Propaganda: Der Westen und die Ukraine wollen Russland zerstören, wir müssen uns wehren“, sagt Reisner.