Jemen: "Gesundheitssystem ist zusammengebrochen"

Bernadette Schober: Das Gesundheitssystem im Jemen hat seit 2015 kontinuierlich abgebaut und ist mittlerweile weitgehend zusammengebrochen. Das liegt einerseits an den Kampfhandlungen, andererseits daran, dass das medizinische Personal seit einem Jahr keine Gehälter mehr erhalten hat. Um zu überleben, ziehen die Mitarbeiter in die größeren Städte oder arbeiten in teuren Privatkliniken, die sich die normale Bevölkerung nicht leisten kann.