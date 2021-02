Jetzt wird's ernst: Countdown zu Trumps Angelobung

Ob das stimmt, ist fraglich. Der Großteil der Community in Hollywood stellte sich im Wahlkampf hinter Hillary Clinton. So auch namhafte Künstler wie Cher, Beyoncé, Lady Gaga, Britney Spears, John Legend und Sting. Trump muss sich folglich mit einem mageren Line-up begnügen. Bis jetzt sind Auftritte eines Mormonenchors, einer College Marschkapelle, der Tanzgruppe "The Radio City Rockettes", sowie einer ehemaligen Teilnehmerin von "America's Got Talent" angekündigt. Vergangenen Freitag wurde bekannt gegeben, dass nun auch Country-Sänger Toby Keith bei der Angelobung singen wird, außerdem die Rockband 3 Doors Down.