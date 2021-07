Kalter Krieg: "Am Ende hat der Neoliberalismus gewonnen"

profil: Auf der Adria-Insel Brioni entstand in den 50er-Jahren die so genannte Blockfreie Bewegung. Einer ihrer Gründungsväter war der jugoslawische Präsident Josip Broz Tito, ein ehemaliger Partisan, der ideologisch tief im Kommunismus verwurzelt war. Wieso wollte Tito bei keinem der Lager mitmachen?

Lüthi: Tito wird 1948 aus dem sozialistischen Block ausgeschlossen. Das zwang Jugoslawien, sich neu zu orientieren. Zuerst wandte sich Tito den Amerikanern zu und sicherte sich damit Wirtschafts- und Militärhilfe. 1951 versprach er sogar, im Falle eines Dritten Weltkrieges auf der Seite des Westens zu kämpfen. Nach dem Koreakrieg überlegte sich Tito, wie er Jugoslawien in der Welt stärken kann. Die Chance sah er im globalen Süden, wo sich eine Reihe von ehemaligen Kolonialstaaten unabhängig erklären. Tito sah Indien und Ägypten als Führer dieser neuen, post-kolonialen Welt. Der indische Ministerpräsident Jawaharlal Nehru war lange skeptisch, aber Tito gelang es, den ägyptischen Staatschef Gamal Abdel Nasser ins Boot zu holen. Mit dem Jahr 1961 beginnt dann die Vision einer blockfreien Welt.

profil: Diese Welt ist voller Widersprüche. Nasser nahm Waffen aus Moskau an und ließ zu Hause Kommunisten verhaften.

Lüthi: Das ist die Ironie der Geschichte. Tito und Nasser wollten keinem der Blöcke angehören. Aber der Jugoslawe bekam Waffen von den Amerikanern und der Ägypter von den Sowjets. Die Blockfreien waren eine charismatische Bewegung, die von solchen Persönlichkeiten gelebt hat. In den 70er-Jahren war nur noch Tito am Leben und formte die Blockfreien so, wie er es gerade brauchte. Nach dem Juni-Krieg 1967 lehnte sich Jugoslawien an die Warschauer Pakt Staaten an. Dann, als die Sowjets 1968 in der Tschechoslowakei einmarschieren, versuchte er, das Ruder wieder herumzureißen. Damit untergrub er die Glaubwürdigkeit der Blockfreien, die in den 70er-Jahren von anti-amerikanischen und linken Staaten wie Kuba und Nordkorea vereinnahmt wurden.

profil: Um die Blockfreien am Leben zu halten unternahm Tito ausgedehnte Reisen. Bis heute sind die Geschenke, die er aus fernen Länder bekommen hat, in Belgrad ausgestellt.

Lüthi: Und viele Serben reisen bis heute visumfrei in afrikanische und asiatische Staaten. Das ist ein Überbleibsel der Blockfreien und somit des Kalten Krieges.

profil: Noch so ein Überbleibsel ist Afghanistan, wo die Taliban dieser Tage auf dem Vormarsch sind. Die USA hat im Kalten Krieg radikal-islamistische Mudschahedin unterstützt, um die Sowjetunion zu schwächen.

Lüthi: In den 60er-Jahren war Afghanistan ein stabiler Staat mit König und Verfassung. Kommunisten wie Islamisten wollten die Monarchie in den 70er-Jahren stürzen. Erfolgreich waren am Ende die Kommunisten und so kam es 1979 zur Invasion der Sowjets. Aus zwei Gründen. Moskau sah Afghanistan als eine weitere Revolution an seinen unmittelbaren Grenzen, die unbedingt unterstützt werden musste. Die erste war 1949 der Aufstieg des Kommunismus in China.

Moskau sah aber auch die Gefahr des Islamismus, der drohte, von Pakistan und Iran auf Sowjetrepubliken in Zentralasien überzuschwappen. Saudi-Arabien und der Iran sahen im Afghanistankrieg einen Kampf gegen die Ungläubigen. Die USA wiederum blickten auf den Konflikt mit der Brille des Kalten Krieges: Sie wollten die Sowjets zurückstoßen und unterstützten die Islamisten. Damit kreierten sie eine Gefahr, mit der wir bis heute leben.