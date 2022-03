Kriegstagebuch: „Das ist jetzt unser Leben“

Donnerstag, 24. Februar

Der Krieg beginnt.

5.30 Uhr. Wir hören zum ersten Mal Bomben und Schüsse in der Stadt. Gegen sieben Uhr haben wir, mein zwölfjähriger Sohn Ilia, seine Mutter Lena und ich – mein Name ist Dmitriy Sedov –, unsere Sachen gepackt, nur das Notwendigste, da ich davon ausgehe, dass wir ein paar Tage später wieder nach Kiew in unsere Wohnung zurückkehren können, und sind weg aus der Stadt Richtung Westen zu meinem Studienkollegen in der Nähe von Kiew.

Tolik, mit dem ich an der Uni Bauingenieurswesen studiert habe, wohnt mit seiner Frau etwa 40 Kilometer von Kiew entfernt in einem Dorf namens Pylypovich. Sein Haus ist zwar nicht besonders groß, aber es reicht für uns. Es hat zwei Keller, was für uns von großer Bedeutung ist, damit wir vor den Bomben Schutz suchen können. An diesem Morgen denkt aber noch keiner darüber nach, wie wichtig dies in den kommenden Tagen sein wird.

Anstatt der geplanten Stunde brauchen wir über vier Stunden nach Pylypovich. Auf den Straßen herrscht Chaos. Es ist sehr viel Verkehr, an den Tankstellen haben sich lange Schlangen gebildet. Jeder will sein Auto volltanken, da die Angst groß ist, dass dies bald nicht mehr möglich sein wird. Gegen Mittag kann man in Kiew fast nirgendwo noch tanken. Am Weg besorgen wir zudem noch Lebensmittel. Gegen zehn Uhr kommen wir in Pylypovich an und werden herzlich von unseren Freunden aufgenommen. Tolik und seine Frau haben erwachsene Kinder, die in einer anderen Stadt wohnen, daher freuen sie sich in so schweren Zeiten, nicht allein bleiben zu müssen. Wir können alle immer noch nicht glauben, dass das alles kein schlimmer Alptraum ist, sondern Realität. Das ist jetzt unser Leben.

Um uns zu beschäftigen und nicht darüber nachdenken zu müssen, was gerade passiert, gehen Tolik, Ilia und ich raus und erledigen kleine Gartenarbeiten.



Freitag, 25. Februar

Die Bomben kommen näher.

In der Früh ist es ruhig, man hört nur weit entfernt Schüsse und Bombardements. Hier im Ort passiert aber nichts. Dennoch wird die Stimmung unter uns und im Dorf immer angespannter. Jeder realisiert nun, dass der Krieg tatsächlich begonnen hat. Die nahe Hauptstadt Kiew, die für alle Ukrainer ein Zeichen des souveränen demokratischen ukrainischen Staates ist, ist das Ziel Nummer 1. Da wir für fünf Personen doch nicht so viele Lebensmittel haben, gehen die Frauen einkaufen. In dem kleinen Ort gibt es nur zwei kleine Supermärkte. Nachdem sie eine Stunde in der Schlange stehen mussten, kommen unsere Frauen nach Hause. Immerhin konnten sie die notwendigen Vorräte wie Mehl, Reis, Konserven und Milch aufstocken.

Am Telefon versuche ich immer wieder, meine zwei Töchter, die beide im Ausland leben, zu beruhigen. Ich sage ihnen, dass sie sich keine Sorgen um uns machen sollen und dass alles in Ordnung sei.