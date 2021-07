Kuba: Revolutionäre Kernschmelze

Jetzt ist es noch schlimmer als nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Es fehlt an allem. Medizin, Benzin, Strom, Lebensmittel. Selbst die hartgesottensten Kubaner sind am Verzweifeln. Als ich 2019 vor der Corona-Pandemie in Kuba war, lagen die durchschnittlichen Monatsgehälter bei 20 Dollar für Normalverdiener und bei 50 Dollar für Ärzte. Das hat schon damals beim besten Willen nicht zum Überle- ben gereicht, weil Wasser und importiertes Speiseöl doppelt so teuer waren wie in Europa. In den letzten beiden Jahren sind die Löhne nur moderat gestiegen. Manche Preise hingegen haben sich vervielfacht.

Eine Zeit lang hielt man sich mit billigem Öl aus Venezuela über Wasser. Das ist Geschichte, seit Venezuela selbst im wirtschaftlichen Chaos versinkt. Den K.-o.-Schlag brachte jedoch die Corona-Pandemie. Der Wegfall des Devisenbringers Tourismus ist eine Katastrophe für die Bevölkerung.