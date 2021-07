Rechtsterrorismus: Das Trauma von Utøya

Als Miriam Einangshaug zu Bewusstsein kommt, liegt sie unter einem Bett im Schlafsaal einer Holzhütte. Jemand muss sie aus der Schusslinie gezerrt haben, als der Mörder mit seiner Automatikwaffe durch die Dielen feuerte. Im Dunkeln tippt die 16-Jährige eine SMS an ihre Familie in ihr Handy, ohne sich zu rühren, aus Angst, er könne zurückkommen: „Ich liebe euch.“



Es ist der 22. Juli 2011. Damals, vor genau zehn Jahren, besucht die 16-jährige Norwegerin mit rund 560 anderen das Sommercamp der sozialdemokratischen Jugend „Arbeidernes Ungdomsfylking“ (AUF). Einmal jährlich findet es auf Utøya statt, einer etwa 500 Meter langen und 300 Meter breiten Insel in einem Binnensee unweit der Hauptstadt Oslo. Am Ostufer befindet sich ein kleiner Steg zum Anlegen von Fähren. An jenem 22. Juli 2011 ist er mit in weißen Tüchern gewickelten Leichen bedeckt. Die 16-Jährige sieht, wie Sicherheitskräfte den Mann festnehmen, der diese Menschen – ihre Freunde – erschossen hat. Der rechtsextreme Terrorist Anders Behring Breivik, damals 33 Jahre alt, trug eine Polizeiuniform, während er auf der Insel 69 Menschen tötete. Am Steg sieht Miriam Einangshaug ihn zum ersten und letzten Mal. Zuvor hatte sie nur das Stampfen seiner Stiefel gehört, kurz bevor sie jemand unter das Bett zerrte und ihr damit das Leben rettete.



Der Attentäter ging vor den Schlafräumen auf und ab. Er suchte offenbar nach einer Lücke, durch die er auf die Jugendlichen schießen konnte. Dann hörte die damals 16-Jährige einen Knall. Es klang, als würde etwas in ihrem Kopf explodieren. „Das Geräusch war so laut, es hat sich angefühlt, als hätte er mich getroffen.“



Zehn Jahre später sitzt Miriam Einangshaug auf einer Bank im Botanischen Garten von Oslo und erinnert sich an den Tag, der alles veränderte.