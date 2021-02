Lamija Adschi Baschar: „Ich habe fünf Mal versucht zu fliehen“

profil: Ihre Familie bezahlte lokale Schmuggler, um sie aus dem IS-Gebiet zu befreien. In Europa wird dieses Geschäft eher negativ wahrgenommen. Baschar: Es tut mir weh, zu wissen, dass europäische Länder Millionen Euro an den IS oder Al-Kaida bezahlen, um ihre Staatsbürger unter den Geiseln zu befreien. Aber wenn es um die Befreiung einer jesidischen Frau geht, die 5000 bis 10.000 Euro kostet, gibt es Vorwürfe, dass dieses Geld direkt an den IS geht. Das kann ich nicht verstehen.