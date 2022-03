Leben im Bombenhagel in Mariupol: „Wie lange wird die Menschheit diese Katastrophe noch zulassen?“

Jeden Tag versuchten wir aufs Neue, aus der Stadt zu kommen

Es hat mich berührt zu sehen, wie Menschen an ihrem Leben hängen und am Guten festhalten. Am Weltfrauentag am 8. März entschieden wir uns, trotz allem zu feiern. Wir sagten den Nachbarn Bescheid und diese luden ihre Freunde ein. Jemand fand eine Flasche Champagner und irgendwer zauberte sogar einen Kuchen, nur mit der Hälfte der Zutaten, die im Rezept standen. Es gelang uns sogar, ein paar Minuten lang Musik zu spielen. Für eine halbe Stunde konnten wir alle die Freude an unserem Fest spüren, und es war gut, fröhlich zu sein und wieder zu lachen. Wir scherzten sogar, dass dieser Alptraum enden werde.

Doch er ging weiter. Und es schien so, als ob er niemals enden würde. Jeden Tag versuchten wir aufs Neue, aus der Stadt zu kommen. Aber es gab so viele Gerüchte darüber, was passieren würde und was nicht, dass wir langsam daran zweifelten, ob wir es je schaffen würden. Dann erhielten wir die Information, dass ein Konvoi die Stadt verlassen würde. Wir stiegen in mein altes Auto und fuhren so schnell wir konnten, um den Abfahrtsort zu finden. Wir erzählten so vielen Menschen wie möglich davon, aber es macht mich sehr traurig, wenn ich an all diejenigen denke, denen wir es nicht mehr sagen konnten. Alles ging so schnell, und da das Telefonnetz zusammengebrochen war, konnten wir niemanden anrufen.

Bei der Abfahrt des Konvois herrschten Chaos und Panik, die vielen Autos fuhren in alle Himmelsrichtungen. In eines der Autos hatten sich so viele Menschen gedrängt, dass man sie nicht mehr zählen konnte. Man sah nur unzählige Gesichter, die von innen gegen die Fenster drückten. Ich weiß nicht, wie und ob sie es aus der Stadt geschafft haben, aber ich hoffe es inständig. Wir hatten keine Karte dabei und machten uns Sorgen, in die falsche Richtung zu fahren. Aber irgendwie gelang es uns, tatsächlich aus Mariupol herauszukommen.

Erst auf diesem Weg heraus aus der Stadt verstand ich, dass die Lage viel schlimmer war, als ich ursprünglich gedacht hatte. Offensichtlich hatte ich Glück gehabt, dass ich in einem Stadtteil Unterschlupf gefunden hatte, der relativ verschont geblieben war. Doch nun sah ich das ganze Ausmaß der Zerstörung und des Leids. Wir fuhren an Wohngebieten mit riesigen Einschlaglöchern, zerstörten Supermärkten, medizinischen Einrichtungen und Schulen vorbei. Selbst Schutzräume, in denen die Menschen sich in Sicherheit bringen wollten, waren zerbombt.

Wir sind jetzt erstmal in Sicherheit, aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Als ich endlich wieder Zugang zum Internet hatte, war ich geschockt über die Bilder meiner geliebten Stadt in Flammen und meiner MitbürgerInnen inmitten der Trümmer. Ich las die Nachrichten über die Bombardierung des Theaters, in dem viele Familien mit Kindern Schutz gesucht hatten. Ich kann nicht in Worte fassen, welche Gefühle dies in mir auslöste. Ich kann nur fragen: Warum?