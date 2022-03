Bericht aus Kiew: „Ich glaube nicht, dass man sich an Krieg gewöhnen kann“

An die ersten vier Tage erinnere ich mich nicht. Alles war wie in einem Albtraum. Wir haben kaum geschlafen, haben die Nachrichten gelesen, wurden vor Angst geschüttelt und haben alle unsere Optionen durchdacht. Die Anspannung und Angst war groß, aber langsam begannen wir, uns daran zu gewöhnen. Außerdem weiß ich bereits, wie man Geräusche von verschiedenen Geschützen unterscheidet. “Bam-bam-bam” ist höchstwahrscheinlich Luftverteidigung, was bedeutet, dass wir beschützt werden, alles okay. Buuuuum (oder noch schlimmer: Pfeifen) ist eine Rakete oder Bomben des Gegners, also habe ich 2 Sekunden Zeit, um mich zu verstecken. Ich hatte Glück, dass ich nie ein Pfeifen gehört habe, anders als die Menschen in Mariupol und Kharkiv…

Die zweite und dritte Woche bestehen aus Murmeltier-Tagen. Jeder Tag ist gleich. Emotionen auf Null. Du bist wie eine ausgequetschte Zitrone: Man spricht wenig, man sperrt sich ein, es gibt keine Panik mehr, es gibt nur Müdigkeit. Ich persönlich konnte mich nur noch auf die Nachrichten konzentrieren. Mir macht nichts mehr Freude. Ich trauere um die ermordeten ukrainischen Soldaten. Jeden Tag nach dem Aufwachen lese ich die Nachrichten, um zu sehen, welchen Schaden Russland uns in dieser Nacht zugefügt hat. Ich schreibe meinen Verwandten in der Ukraine, ob sie noch leben. Können Sie sich das vorstellen? Und dann sehe ich Beerdigungen, Beerdigungen, eine weitere Beerdigung in allen Städten der Ukraine. In Mariupol werden Menschen in Massengräbern begraben! Kinder sterben. Jeden Tag. Mein Herz bricht vor Schmerz. Ich weine um Menschen, die ich nie kannte, und sie sind gestorben, um mich gegen den russischen Terrorismus zu verteidigen! Ich verdanke ihnen mein Leben! Ich weine morgens. So beginnt jeder Tag, seit 21 Tagen.