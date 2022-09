Liz Truss folgt auf Boris Johnson: Die Eiserne Lady 2.0

Was ihr zu fehlen scheint, ist eine weitverbreitete Eigenschaft in der britischen Politelite, die sich vielleicht aus einem Minderwertigkeitskomplex speist: Arroganz. Diese hinterhältige Idee, etwas Besseres zu sein, tragen viele Briten noch in sich. Großbritannien war schließlich bis zum Ende des britischen Empires in den 1950er-Jahren Weltmacht. Seit dem Brexit ist es nicht mal mehr eines der großen, einflussreichen Mitglieder der EU.

Die traurige Realität einer mittleren Macht in Europa kann man schon mit Arroganz (und Ignoranz) zu kompensieren versuchen. Bei Boris Johnson hat man das in donnernden Referenzen an einstige Größe während seiner Brexit-Kampagne und später als Premier oft zelebriert.

Liz Truss dagegen gibt es eine Nummer kleiner. Sie ist Mrs. Middle Class. Sie hat zwei Töchter, ist verheiratet. Auch das eine Parallele zu Thatcher, die Topkarriere machte, obwohl sie Mann und Kinder hatte. Wobei es 1979 noch eine aufregende Neuigkeit war, als zum ersten Mal ein First Husband in Downing Street einzog.

Diese bürgerliche Normalität ist ein Schlüssel zu ihrem Erfolg. Liz Truss strahlt aus, was auch Margaret Thatcher ins politische Geschäft mitbrachte und was später zum Titel einer ihrer Biografien wurde: Beide sind für ihre Wähler und Wählerinnen „One of Us“ – Eine von uns.

Der Vater von Liz Truss war Mathematikprofessor an der Universität von Leeds, die Mutter Krankenschwester und Aktivistin für die Abschaffung von Atomwaffen. Die Tochter entwickelte in dem sehr politischen Elternhaus zwar Sinn für Politik, allerdings positionierte sie sich rechts ihrer progressiven Eltern. Zuerst ging Mary Liz, die schon früh ihren Mittelnamen dem Vornamen vorzog, zu den Liberaldemokraten und später zu den Konservativen. Den Vater grämte das. Die Mutter aber trat sogar als Wahlhelferin auf.

Liz Truss hat damit bisher eine vorbildliche Politikerinnenkarriere hingelegt. Ihr unter Umständen größter Trumpf: Bis vor Kurzem galt sie nicht als Fixstarterin für das wichtigste politische Amt im Vereinigten Königreich. Auch das – so hofft Liz Truss – könnte sich als eine Parallele zu Margaret Thatcher herausstellen.