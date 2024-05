Löst dieser Hafen die Migrationskrise?

Am Pier entwirren Fischer in Gummistiefeln ihre Netze und werfen den herumstreunenden Katzen Shrimp-Schalen und Tintenfische zu. Klevis, ein junger Fischer mit Schirmkappe und Jogginghose, kennt die Gegend, seit er zwölf Jahre alt war. Damals fuhr er zum ersten Mal mit seinem Onkel raus aufs Meer. „Ich möchte mein Heimatland mit niemandem tauschen. Aber ich sehe hier keine Zukunft“, sagt er. Aufgrund der hohen Benzinpreise bleiben dem 25-Jährigen nur 250 Euro Gewinn im Monat übrig. Das ist in etwa die Hälfte des albanischen Durchschnittseinkommens. Immerhin: Klevis’ Bruder, der in Berlin als Friseur arbeitet, hat ihm einen gebrauchten Fischkutter gekauft. Das Boot heißt „Fatlum“, was auf Deutsch übersetzt so viel bedeutet wie „der Glückliche“. Der Name will so gar nicht zu Klevis’ Situation passen.

Shëngjin ist ein kleiner Industriehafen im Norden Albaniens, der vor allem Schrott, Metall und Schotter exportiert. Die gleichnamige Stadt hat einen langen Sandstrand, der von Hotels, Restaurants und Pizzabuden flankiert ist. In den Sommermonaten wimmelt es hier von Touristen, der Großteil aus der albanischen Diaspora in der Schweiz, Deutschland und dem benachbarten Kosovo. Sonst hat kaum jemand die kleine Hafenstadt am Radar.