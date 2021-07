Wie überaus aufmerksam! Anfang Mai ist Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron genau ein Jahr im Amt, und gerade rechtzeitig, am 5. Mai, werden in Paris und zahlreichen Städten der Provinz Feiern organisiert. Artisten! Attraktionen! Es klingt nach einem Volksfest für die ganze Familie. Allerdings verrät das Motto der Partys, dass sich Macron, wenn es nach den Organisatoren geht, nicht allzu sehr darüber freuen sollte: Die Sause steht nämlich nicht etwa unter dem Motto "Une fête pour Macron" (Ein Fest für Macron), sondern "La fête à Macron". Und die Redewendung "faire la fête à Macron" bedeutet "sich Macron vorknöpfen". Keine Spur von Jubel also. Der junge Präsident solle nicht den Lufthauch beim Ausblasen der Kerzen auf seiner Festtagstorte spüren, sondern "den Wind der Kanonenkugeln", die ihm um die Ohren pfeifen, so der ein wenig revolutionär geratene Einladungstext.