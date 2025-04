Marine Le Pen: Auf der Suche nach der verlorenen Kandidatur

Alles beginnt mit einem anonymen Hinweis im Jahr 2014, wonach Marine Le Pens Partei Front National (später umbenannt in Rassemblement National) Parteiangestellte aus Mitteln der Europäischen Union bezahlt, die eigentlich dafür vorgesehen sind, parlamentarische Mitarbeiter der EU-Abgeordneten zu entlohnen. Es besteht der Verdacht auf Veruntreuung von Steuergeld. Im Jahr 2016 eröffnet die französische Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren, zweimal kommt es zu Hausdurchsuchungen im Hauptquartier der Partei. Marine Le Pen verweigert mehrmals eine Einvernahme und beruft sich auf ihre parlamentarische Immunität.

2024, zehn Jahre nach Beginn der Ermittlungen, beginnt der Prozess gegen 25 Angeklagte, darunter neben Le Pen acht weitere Abgeordnete ihrer Partei sowie zwölf Assistenten. Die Staatsanwaltschaft legt im Verfahren Beweise für den systematischen Missbrauch der Gelder vor, darunter etwa ein sichergestelltes Mail eines Abgeordneten an den Schatzmeister der Partei: „Was Marine von uns verlangt, bedeutet, dass wir fiktive Anstellungen unterschreiben.“ Zudem ist belegt, dass sich zum Beispiel eine angebliche parlamentarische Mitarbeiterin im EU-Parlament während ihrer neunmonatigen Anstellung nicht länger als zwölf Stunden an ihrem vermeintlichen Dienstort aufhielt. Insgesamt sei so ein Schaden von mehr als sechs Millionen Euro entstanden.

Der dreiköpfige Richtersenat spricht 21 Personen schuldig, darunter Marine Le Pen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, es gilt die Unschuldsvermutung.

Zum kriminellen Sachverhalt äußern sich Le Pens Unterstützer auffallenderweise so gut wie gar nicht. Sie zeigen bloß mit dem Finger auf das Kandidaturverbot und geißeln diese Form der Bestrafung als antidemokratisch.

Ist Le Pens Kandidaturverbot ein Skandal?

Der Verlust des passiven Wahlrechts für einen bestimmten Zeitraum existiert im französischen Strafrecht seit den frühen 1990er-Jahren. Er soll Mandatsträger abschrecken, Korruption zu begehen. Diese Strafe wird nicht selten verhängt, betroffen waren davon zum Beispiel die ehemaligen konservativen Premierminister Alain Juppé und François Fillon, der konservative Ex-Staatspräsident Nicolas Sarkozy, mehrere sozialistische Ex-Minister oder auch Marine Le Pens Vater Jean-Marie. Umstritten war diese Form der Bestrafung kaum, Politiker überboten einander eher in Aufrufen, sie zu verschärfen. Zur Illustration ein Zitat aus einem TV-Interview im Jahr 2013: „Wann werden wir den lebenslangen Entzug des passiven Wahlrechts einführen, für alle, die für Vergehen in Ausübung ihres Mandats verurteilt wurden?“ Der Name der Politikerin, die damals lautstark ein lebenslanges Kandidaturverbot für Straftäter forderte? Marine Le Pen.