Menschen des Jahres: Was wurde aus … Angela Merkel?

Ihr Problem: Auch Merkel, seit 2005 als Kanzlerin in Amt und Würden, hat bei der letzten Bundestagswahl am 24. September ein sattes Minus eingefahren (-8,6 Prozent im Vergleich zu 2017). Nur noch 32,9 Prozent wählten die Union aus CDU und CSU, während die rechte AfD als drittstärkste Partei erstmals den Einzug in den Bundestag geschafft hat. Dass gerade der Begriff "Jamaika-Aus" in Deutschland zum Wort des Jahres 2017 gewählt wurde, im Gegensatz zum österreichischen "Vollholler", dürfte für Merkel nur ein schwacher Trost sein.